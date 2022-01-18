影／綠營新人新店激戰！ 吳怡農陪同張銘祐掃市場拜年

新北大新店選區是深藍票倉，藍營已有許多新人表態參選，不過綠營也因為還有空間，再加上婦保名額引發討論，讓初選暗潮洶湧。政治評論員張銘祐今在民進黨台北市黨部主委吳怡農陪同下掃街拜年，張銘祐強調，綠營在艱困選區提名，應該要提最強棒，才有望為該區增添席次。

民進黨在該選區目前有一席現任議員，還有一席空間可提名，目前除男性參選人張銘祐外，也有女性參選人立委羅致政特助黃琳，是否一定爭取婦女保障名額而提女性引發討論。

張銘祐今與吳怡農陪同掃市場發春聯，跟民眾及攤商拜早年，吸引不少支持者上前合影。

吳怡農說，張銘祐過去一直在地方及媒體上耕耘，沒有放棄為新店及新北市民服務，所以今天特別陪同他來市場跟大家拜早年。

張銘祐表示，吳怡農跟他是在本屆立委選舉中「台灣派對」的夥伴，大家共患難投入艱困選區立委選戰，在那時候建立了好情誼，因此今天特別請他來站台支持，果然廣受市場媽媽們歡迎。

張銘祐說明，國民黨在本區競爭激烈，且有多位女性都表態要爭取因病過世的女議員唐慧琳那一席，所以民進黨提名應該要以最強為優先，就目前民進黨內「三搶二」態勢來看，應該要提名初選民調前兩名的人來參選，才有望拿下兩席。

張銘祐提到，就他了解婦女保障名額應該是要整體來討論，而非大新店區單獨討論，尤其大新店是艱困選區，若真的採納必須提名女性，那新北其他艱困選區提名也都應該考量婦女保障名額。

張銘祐指出，民進黨籍新北市議員陳永福在地非常努力，深受年長者肯定，尤其初選電話民調方式下，可能會以年長者居多，而他的目的也並非要跟陳永福競爭，而是要爭取民進黨在大新店區過去就有的第二席空間。