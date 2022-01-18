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藍議員相挺被指介入綠初選 周春米：爭取不分藍綠支持

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委周春米今於立法院修憲委員會受訪。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委周春米今於立法院修憲委員會受訪。記者吳亮賢／攝影

民進黨屏東縣長初選上演立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱三強之爭，不過有媒體報導，國民黨議員教學電話民調，要支持者支持周春米。對此，周春米今受訪時表示，初選是採全民調，沒有分藍綠，會爭取全民、不分藍綠的支持。

周春米指出，初選過程白熱化，競爭激烈，黨中央許多朋友一直勸不要再相互攻擊，很多支持民進黨的朋友也認為不要再有太多攻擊，造成負面印象，「大家比政績、比我們做的服務、比未來的想法，這個是大部分民眾比較想看到的」。

對於黨內初選殺得激烈，是否恐讓民進黨在年底大選中失去屏東縣？周春米表示，這是應該要注意且一定要避免的結果，屏東執政成績得來不易，除了有潘孟安縣長跟縣政團隊努力，她也做很多的協助，中央也給屏東支持，得到的肯定跟榮耀，大家要好好的珍惜。

周春米強調，初選是幫民進黨推出一個最強而有力的候選人，幫民進黨推出一個讓全民支持的候選人，民進黨本身也要意識到要爭取全民的支持，不會只礙於政黨之見、派別之見，非民進黨就不爭取支持，從政打拚的初衷應是服務、問政不分黨派，地方很多的社團、團體都沒有分黨派，為共同的目標在奮鬥，「屏東的縣政、屏東的未來也應該這樣」。

對於鍾佳濱邀請她與莊瑞雄好好談論縣政議題，周春米回應，有機會大家都可以談，「當然沒有問題」。

屏東縣 民進黨 周春米

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藍議員介入綠屏東縣長初選 莊瑞雄：黨高層難道不搖頭？

「別管誰與魔鬼共舞」 鍾佳濱拋題挑戰莊瑞雄周春米

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