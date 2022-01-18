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藍議員介入綠屏東縣長初選 莊瑞雄：黨高層難道不搖頭？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄今於立法院修憲委員會受訪。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委莊瑞雄今於立法院修憲委員會受訪。記者吳亮賢／攝影

民進黨屏東縣長初選目前共有立委莊瑞雄周春米、鍾佳濱表態參戰，但國民黨地方派系介入的傳聞不斷，據媒體報導，國民黨縣議員曾義雄舉辦電話民調教學，要支持者唯一支持立委周春米。對此，莊瑞雄今受訪時表示，「黨高層看到這個狀況，難道不搖頭嗎？」

對於藍營介入民進黨初選的狀況，莊瑞雄直言，「只能說搖頭啦」，各黨的黨內初選，都應該要光明正大、公平競爭的方式，服務民眾當然不分黨派，可是只要碰到對外的政黨競爭，尤其是初選的提名方式，政黨還是有它的分際，初選就是檢驗候選人的理念、價值與操守，「如果大舉引進政黨的力量，這個其實不太好，讓屏東縣民好好的來評斷吧」。

至於初選民調要不要排藍，莊瑞雄認為，其實不用，屏東縣民不管任何黨派，都可以評斷候選人優劣，但候選人本身或是政黨要守著政黨的分際，「道不同不相為謀，不是指一般選民，指的是特定人物、特定的政黨用這樣一個方式來做競選」，刻意引進不同政黨的方式，國民黨大舉的介入，或請國民黨到處動員，「屏東縣民都在搖頭了」。

是否擔心初選造成分裂？莊瑞雄說，初選很快就會結束，所以更需要光明正大、公平競爭，民進黨傳統就是到最後一定是團結對外，但必須要在初選階段，競選的手法光明磊落，「我們黨高層看到這個狀況，難道不搖頭嗎？」

屏東縣 莊瑞雄 國民黨 周春米

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