「別管誰與魔鬼共舞」 鍾佳濱拋題挑戰莊瑞雄周春米

民進黨屏東縣長初選，立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱皆表態參戰，莊瑞雄日前因表示「拒絕與魔鬼共舞」，引發周春米陣營不滿，雙方出現論戰。鍾佳濱則在臉書向兩人喊話，別管誰在與「魔鬼」共舞了，不如趁機會好好聊聊如何為屏東的未來努力，「這樣比較營養」。

鍾佳濱昨在臉書回答義守大學原住民族學院院長台邦.撒沙勒的提問，並呼籲莊瑞雄、周春米回應對於原民自決議題的看法，「你們準備開始作答了嗎？期待見到你們精彩的答案喔！」

鍾佳濱表示，為了落實原民文化傳承及自治，必須支持部落經濟發展，讓原住民族能以土地為基礎，展開屬於自己的政治、文化生活，而發展原住民經濟的第一步，便是要協助原住民族能運用手上的土地，取得創業初期資本，才能以錢滾錢，透過經營商業來生財。

鍾佳濱指出，全國約24萬多公頃的「原住民保留地」是原住民各族安定生活、發展經濟的基礎，原本為確保權益，限定在原民之間才能交易，卻也因此導致市場流動性差，銀行不願意貸款，使得原住民的金融基本權不能被落實。

他認為，原民會應撥經費成立類似農業信保基金的保證基金，同時由財政部指定公股行庫成立專責業務單位，承辦原保地土地融資業務，打造有如「原住民土地銀行」的金融體系，「建立原保地融資制度，將原住民族納入現有的金融體系是實踐原住民經濟自治很重要的一環」，他已在立法院財政委員會有相關的預算提案，並會持續協調行政機關配合。