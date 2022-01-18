春節視察攤商怨改建久 柯文哲允加快：非柯瘋子蓋不來

農曆年將至，台北市長柯文哲今清晨赴萬大果菜市場、堤外魚類拍賣場視察春節物資供應，有魚產攤商陳情，盼市場改建不要等8年這麼久，柯承諾會加快改建速度，甚至不惜加錢追加預算加速工程，還說，「市場改建不簡單，如果不是柯文哲這個瘋子，否則蓋不起來！」

由於去年環南市場曾爆發疫情群聚，面對這次桃機等疫情延燒，柯文哲今天到果菜市場，也不忘視察批發市場的數位門禁實施狀況，對於攤商配合防疫，柯表示疫情還是會過去，但過程中，非常謝謝大家配合政府的政策。

柯文哲今天清晨先後赴萬大魚類批發中繼場、第一果菜批發市場等視察，除向攤商、拍賣商、工作人員拜早年，柯也關心春節民生物資供應情形。因各大批發市場還在改建中，攤商目前在提外臨時場拍賣，有攤商陳情盡速完成改建，獲得柯文哲允諾。

台北農產運銷公司主秘路全利表示，今天批發市場的蔬菜到貨量為1881公噸，平均每公斤批發價格為24元左右；至於水果到貨量為657公噸，平均批發價格為每公斤60.7元。目前春節前五天的蔬菜到貨量預估將達1萬700公噸，每天蔬菜到貨有2140公噸，除夕前三天將為進貨高峰，水果預估節前五天供貨3800公噸，平均每天約有760公噸到貨，供貨充足。

路全利表示，若以目前的穩定氣候，今年春節節前蔬果供貨量也充裕，越接近節前的蔬果價格，應該與現在波動不大，量價穩定，包括蘿蔔、甘藍、包心白菜、芥菜、桶柑、海梨、棗子、 蓮霧等儘管需求大，供貨也大，價格應該不會有太大變動。

至於魚貨部分，台北漁產副總王維偉表示，儘管現在距離春節還有十天多，不過許多業者已經拉貨，以過年應景的頂級白鯧為例，因數量少，每公斤價格漲至1300元左右，較平常1000元左右，漲幅3成；另外，過年需求大的白蝦價格，每公斤價格也從200多元，漲到300元上下，每公斤漲約20至30元。

整體來說，今年農曆年應景海鮮水產品供貨穩定，價格沒有太大波動，但因節前需求太大，批發市場的價格漲幅還是有1至2成左右，建議民眾可以採買金鯧、鱸魚等本土養殖魚貨，價格較實惠。