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【專家之眼】台獨金孫過美面試 誰該緊張？

聯合報 / 楊穎超/銘傳大學副教授
友邦宏都拉斯新總統將在27日就職，副總統賴清德可能以特使身分出席就職典禮。圖／聯合報系資料照片
友邦宏都拉斯新總統將在27日就職，副總統賴清德可能以特使身分出席就職典禮。圖／聯合報系資料照片

我友邦宏都拉斯新總統將在1月27日正式就職，雖然台媒尚稱副總統賴清德「可能」以特使身分出席就職典禮，並在途中過境美國，但宏國媒體已報導賴將出席，顯然我外交部的名單已有溝通。外界多將此行焦點放在美方接待賴清德規格，這是他2024的起手式。但以他過去不諱言台獨態度，恐怕會讓台海更加繃緊神經。

賴與其他綠營熱門接班人選最大不同處，就是曾多次聲稱自己是務實台獨工作者。為此他備受獨派寵愛，甚至讓大老們在蔡英文爭取總統連任黨內提名時，呼籲蔡「知所進退」。

如此立場鮮明挑動兩岸敏感神經的候選人，過去是不會受到美國青睞的。例如2011年首次參選赴美面試的蔡英文，被視為要為陳水扁執政時期的兩岸政策負相當責任，競選時又對「台灣共識」口號語焉不詳，那次行程，她只見到國務院亞太助卿，回程時又被白宮國家安全顧問透過媒體放話修理。

當然現在國際形勢不一樣。美國視中共為戰略競爭者，對台灣的需求是要站在對抗第一線。而賴近年來也一直著力經營對美關係：2020年總統大選結束後，2月份即以「準副總統」的民間人士身分訪美，除拜會國會議員外，也包括白宮國安會官員，7月4日與AIT處長酈英傑一同看棒球話家常；去年4月25日與駐外使節前往阿里山爬山，在酈離任前，又製造機會兩度同台。在多方配合情況下，可以預期美方接待賴此行規格應該不會差。

然而，美國的兩岸政策究竟有其底線。它要消耗中共實力，卻不欲兩岸真的打起來。而賴三番兩次聲稱是務實台獨工作者，他的重點或許放在務實，但中共看的是他在公開場合宣稱台獨。賴將來若能上位，如果一直朝法理台獨方向切紅線，中共恐怕更會陷入被動。為此，中共肯定會在賴過境美國期間施壓美台，不僅讓賴不能講太擦邊球的話，甚至希望迫使賴講出更模糊和緩的立場。

賴相對和緩的說法，可見於他曾說過的話：他的務實方向首先是，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。所以他訪美時的標準答案應該是他如果有機會當選，台灣也不須宣布獨立。

只是這個說法奧妙之處在於，獨派如果能接受這個立場，那為何不能接受蔡？顯然獨派對他有更多期待，而賴對獨派，恐怕也在私下做過更多表態，讓獨派心甘情願支持。看賴與獨派的緊密關係，中共恐怕更不放心。

鑒於台獨主張者一直被笑是假台獨，只要美國開口，賴的妥協是必然態度。獨派對賴此行應該會既期待又怕受傷害，期待是他們最支持的人終於有機會了，但就怕到時賴做了與他們意願違反的承諾，至於中共壓力到時會如何展現？這恐怕是國人要擔心的部分。

台獨 中共 美國

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