日本福島5縣市食品解禁？中華人權協會：不應黑箱作業

日本福島5縣市食品可能解禁，中華人權協會表示反對，認為人民健康優於政黨政治利益，政府不應黑箱進口日本福島食品，更不該立場自相矛盾，一方面反對核能發電，另方面又告知民眾可以食用核電汙染區的食品。

中華人權協會指出，日本福島第一核電廠事故後，輻射污染問題一直未獲有效改善，日本政府「以鄰為壑」，決定自西元2023年起，將核廢水稀釋排入海中，此舉已引發國際非議，擔心對地球生態及人類健康帶來極為嚴重的影響。近日在福島海域所捕撈的漁獲均驗出含有過量的放射性物質，日本政府處理核能汙染的方式也未考慮周邊國家安全利益。

另外，目前沒有任何權威的科學實證與研究，可證實日本福島食品已排除核汙染風險，政府與政黨應以國人健康為考量，若有安全疑慮，就應堅持禁止輸入，不僅對民眾健康負責，更可做為政府主張核電危害的首選教材，政府立場絕不可自相矛盾，一方面反對核能發電，另方面又告知民眾可食用核電汙染區食品。

政府將「核食」改成「福食」，無法改變核汙食品對民眾健康的威脅性，徒讓台灣淪為輻射食品的回收桶。中華人權協會請總統「挺直腰桿」，守住台灣權益，為人民健康把關，並傾聽民意，充分與民間溝通並尊重人民的意願，切莫屈從政治壓力，做出讓民眾健康受害的決策。