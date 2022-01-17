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被問再戰台中？林佳龍：如果有適合的人會全力支持

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
交通部前部長林佳龍（中）。本報資料照片
交通部前部長林佳龍（中）。本報資料照片

交通部前部長林佳龍日前輔選中二選區立委林靜儀成功，下一步受到外界關注。被問到是否會再戰台中市或北上參選？他指出，任何人要出來選，是基於愛和願景，希望台中更好，如果有適合的人，他會全力支持，就像自己先前擔任林靜儀的競選總部主委一樣，會當作是自己的事情，認真來抬轎。

林佳龍今天下午接受蔡詩萍廣播節目專訪，對於媒體問到選舉議題，林佳龍表示，台中是他心愛的故鄉，孩子家人都在那裡，「三年多來，台中事實上離我們希望的目標有很遠的距離，如果有適合的人選能夠團結大家，我會全力抬轎。」他也再度重申，成功一定有我，成功不必在我，他會以這樣的精神為孩子的故鄉選出一個最好的市長。

至於外界解讀林佳龍再回鍋選台中可以達成「王子復仇」，他表示，不要出於恨或是報復的心態，因為選舉就是選賢與能，他會促成民進黨的大團結。他也說，民進黨的提名機制採取徵召制，黨主席蔡英文一定會做通盤考量跟最好的布局。

被問到是否會北上參選？林佳龍說，他已經擔任過直轄市長，「除非有很大的正當性一定要我們去參與，不然我就會去扮演好選對會的角色，為民進黨舉才。」

林佳龍今天早上接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，也被問到是否投入年底地方選舉，他說，他已經當過直轄市長，沒有要再去選、再當一次直轄市長這樣的心情。他說，現在是放空自己、聽民意、也聽內心的聲音，不會為了找下一個位子、尤其是公職，而安排自己的人生。

主持人問「如果需要你一戰呢？」林佳龍回應，那要有個道理，要能夠讓人民覺得師出有名，如果為了台灣而戰，他即使粉身碎骨，也是勇往直前；但如果只為了個人職務、為了政黨要贏，應該要問的是「台灣社會會不會感動？會不會覺得支持你對這個社會更好？」他也說，政治人物不要自以為，好像一輩子就都要有個位子、都要去選。

林佳龍 民進黨

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