蘇治芬發文監院函文雲縣府 藍：獨立機關傷害台灣民主

國民黨文傳會主委凌濤今表示，民進黨立委蘇治芬1月4日喊出「下架張家」後，監察院在隔日火速發函雲縣府，並計畫大動作派3監委南下調查。在綠營執政下，獨立機關成清查政敵工具，政治追殺戲碼不斷上演，台灣民主再次被民進黨深深傷害。

凌濤指出，由蘇治芬脫口瓦解地方勢力諷刺至極，因為「雲林蘇家」才是道地、真正的派系力量。蘇治芬時任9年雲林縣長，數次捲入收賄、垃圾掩埋場弊案爭議，上網隨手一搜就有洋洋灑灑的醜聞清單，難道蘇治芬忘了自己曾被收押？

凌濤說，民進黨近來為政治清算，黨籍立委竟能對分權獨立的監察院「指手畫腳」、向司法機關呼風喚雨，而立法院也淪為黨的立法局。從中二補選起，國民黨縣市首長遭遇前所未有的政治追殺，宜蘭縣長林姿妙遭大動作搜索、約談，傷害了名譽，最後卻是「無保請回」，國家機器清算追殺尚未完結，現已磨刀指向張麗善。

凌濤表示，這次執政黨竟一次出動3名監委履勘一處山坡地，凌濤表示，民進黨為政治利益沒有底線，明顯「大砲打小鳥」、違反比例原則，且大動作調查已是鐵一般的事實，還要「裝清高」撇政治鬥爭，未免太睜眼說瞎話，

凌濤強調，民進黨利用司法、監察暴力只為裂解敵對政營，口喊清算地方家族政治，卻對民進黨內的家族派系視而不見，包含雲林蘇家、屏東蘇家、高雄縣余家，以及陳明文、張花冠等人才是家族政治的實證。民進黨動用國家資源對藍營發動政治追殺的同時，卻放任內部「地方派系」罔顧人民利益各自分封，台灣人民都在看。