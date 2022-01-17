影／下一步選台中或雙北？林佳龍：為合適人選全力抬轎

交通部前部長林佳龍，以林靜儀總部主委身分操盤立大功，在補選後被點名回鍋再戰台中市長，甚至有無可能參選雙北市長？對於是否投入年底地方選舉，林佳龍表示，「我已經當過直轄市長，個歷練對我也是一個很好的人生的體驗跟成長。除非有很大的正當性是一定要我們去參與，不然我就會去扮演好選對會的角色，來為民進黨舉才」。

林佳龍說，「民進黨的提名機制是採取徵召，由總統她以黨主席，一定會做通盤的考量跟最好的布局。我也是選對會的成員，我也會參與其間，為國人來舉才」。

另外，顏清標被爆料戶籍不在大甲53庄內，擔任鎮瀾宮董事長不符鎮瀾宮組織章程。台中市民政局鄭重澄清包庇說，指出顏清標擔任董事長，是前市長林佳龍任內備查。林佳龍回應說，「如果我今天是台中市長，我一定樂於把所有這些資料公開，讓大家去了解，其實這對顏董事長也是比較好的 。如果我今天還是市長，我一定馬上公布」。