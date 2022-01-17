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福島食品將開放？國民黨擬發動公投 陳吉仲這樣說

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（中）今天出席「台灣大豆產業策略聯盟」成立大會。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天出席「台灣大豆產業策略聯盟」成立大會。記者吳姿賢／攝影

日媒稱台灣即將開放福島五縣食品引發爭議，國民黨團日前提案認為，當初反對福島食品進口是經過779萬人同意，若要重新開放也要再進行一次公投。農委會主委陳吉仲今天對此未正面回應，僅強調他的工作就是確保國內農產品、食品安全，也會對消費者負責。

蔡政府去年開放萊克多巴胺豬肉進口引發爭議，急忙推出豬肉及相關製品都要標示產地來源國作為配套，連農委會也設計「台灣豬」標章，但後來各種標章「滿天飛」反而缺乏公信力，消費者也一頭霧水。外界認為，若福島食品進口，除了必須確保能夠檢驗輻射汙染以外，也要做好清楚的來源標示以供消費者選擇。

針對福島食品如何做好安全標示，陳吉仲今天出席「台灣大豆產業策略聯盟」成立大會時受訪表示，先不用講未來，目前日本43個縣進口到台灣的食品，已經採取產地的單證證明，另外有些產品及地區還採取輻射安全及產地的雙證明，消費者目前在市面上所看到的八大類食品當中都是如此。

另外，民進黨團及行政院上周商議，擬將福島食品訂定正式名稱，不要叫「核食」並改稱「福食」，引發外界討論。陳吉仲表示，核食跟福食本來就是不同的名稱，福食指的是福島周邊食品，核食則是食品當中含有核災地區的輻射殘留量，原本就是不同的名詞。

福島食品 陳吉仲 核食

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