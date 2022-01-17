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修憲公聽會藍營缺席 綠委批借題發揮

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

國民黨不來，修憲走不下去！立院修憲委員會 17 日舉行修憲公聽會，但列席立委僅有民進黨、民眾黨與時代力量等三黨，國民黨立委全數缺席。與會學者強調，國民黨的不合作彰顯降低修憲門檻的重要性，不該讓單一政黨的杯葛行動，完全阻止修憲機會。民進黨立委陳亭妃也怒批，國民黨此舉是借題發揮，希望國民黨「趕快回來！」

降低修憲門檻防杯葛

目前修憲規定「立法委員四分之一提議，四分之三出席，出席委員四分之三決議，公告半年後，經人民投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數」方可通過，以目前的立委席次，只要 29 席反對就能否決修憲，而本次修憲過程中，佔國會席次 40 席的國民黨立委多次全體缺席。

對此嘉義大學教育系副教授陳佳慧指出，在修憲的過程中應該要考量未來有沒有可能繼續修憲，且「修憲門檻一定要下修，才能啟動一連串的修憲」，而立院與政府應負起議題帶動、促使討論的責任。東吳大學法律系講師張錕盛也強調了降低修憲門檻的重要性，並建議本次修憲不要再用增修條文進行，應直接修改憲法本文。

立委要國民黨回來

對此，民進黨立委陳亭妃回應，她也希望可以直接修憲法本文，但現在門檻過高，在各界能接受的範圍內先前進一步是一步，不然永遠侷限在無法突破的關鍵中，且「現場只有三黨，願意參與修憲過程。國民黨拒絕參與、用程序杯葛，根本是借題發揮，我們極度無奈，請國民黨趕快回來！」

民眾黨立委賴香伶也說，很多政策與方向在過去修憲中就已經提到過，但修憲案在國會中始終困難重重，現在各政黨面臨修憲重要時刻，應該要放下歧見，共同檢視國內憲法、參與修憲公聽會，希望國民黨委員可以一起參與，在修憲期待中「異中求同」。

新興基本權利應入法

針對修憲內容部分，中興大學法律學系教授李惠宗認為，應將環境權、健康權、文化權、知的權利、隱私權、個人資訊自決權、被遺忘權、追求幸福權、人格發展自由等八大新興重要權力納入憲法條文，並保存原本的概括條款，達到彰顯、宣示台灣重視新興人權的作用。

李惠宗特別解釋，「被遺忘權」是新興時代科技時代下的產品，意思是說個人資料被人公布後，能在事過境遷後刪除相關的網路訊息，對於維護一個人的主體性相當重要，且這項權利與隱私權不同，是針對「已經被公佈的訊息」，希望確保受害者的人格不要被再度撕裂，目前很多國家都已在個人資料保護法裡有設置相關規範。

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