林靜儀就職談首要任務：照顧弱勢民眾

民進黨立委林靜儀日前在台中第二選區立委補選勝出，今天在立法院宣誓就職，林的父母也到場觀禮，林靜儀說，身為區域委員，必須要能夠考量、思考，如何能夠照顧到最多弱勢或者是有需求的民眾，「是我們在接下來的任務裡面最重要的事。」

立法院長游錫堃、黨團成員包括總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委何志偉、洪申翰等人都與會觀禮，剛歷經罷免案的無黨籍立委林昶佐也到場支持，林靜儀父母也到場，林笑說「感謝父母支持我一直亂改行」。

談到未來目標，林靜儀說，再次回到到立法院來，上一屆是不分區委員，代表的是團體專業，與區域立委有很大的差別，在任務的調整上，還有要服務的對象上面是很不一樣。選區立委比過去不分區時期接受的層面會更廣。

林靜儀說，短短的三個月之內，台中市第二選區，經歷過罷免、公投跟補選，得到的結論是，不論是執政黨或者是任何的政黨，政治人物有責任把重大議題的立場，對於國家未來方向的立場清楚的跟民眾做說明，爭取民眾的支持，絕對不是看票倉或顏色。

林靜儀說，如何爭取選民理解、支持繼續去推動想要推動的事情，重點就是如何與民眾溝通，捍衛大家所堅持的價值跟立場。這次在台中的這個補選，一直強調是台派的所有支持者，全力來做這一場選戰的團結合作。