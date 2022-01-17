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林靜儀就職談首要任務：照顧弱勢民眾

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（左）宣誓就職，補選同日通過罷免案留任的無黨籍立委林昶佐（右），也前往觀禮，並相互打氣加油。記者黃義書／攝影
台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（左）宣誓就職，補選同日通過罷免案留任的無黨籍立委林昶佐（右），也前往觀禮，並相互打氣加油。記者黃義書／攝影

民進黨立委林靜儀日前在台中第二選區立委補選勝出，今天在立法院宣誓就職，林的父母也到場觀禮，林靜儀說，身為區域委員，必須要能夠考量、思考，如何能夠照顧到最多弱勢或者是有需求的民眾，「是我們在接下來的任務裡面最重要的事。」

立法院長游錫堃、黨團成員包括總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委何志偉、洪申翰等人都與會觀禮，剛歷經罷免案的無黨籍立委林昶佐也到場支持，林靜儀父母也到場，林笑說「感謝父母支持我一直亂改行」。

談到未來目標，林靜儀說，再次回到到立法院來，上一屆是不分區委員，代表的是團體專業，與區域立委有很大的差別，在任務的調整上，還有要服務的對象上面是很不一樣。選區立委比過去不分區時期接受的層面會更廣。

林靜儀說，短短的三個月之內，台中市第二選區，經歷過罷免、公投跟補選，得到的結論是，不論是執政黨或者是任何的政黨，政治人物有責任把重大議題的立場，對於國家未來方向的立場清楚的跟民眾做說明，爭取民眾的支持，絕對不是看票倉或顏色。

林靜儀說，如何爭取選民理解、支持繼續去推動想要推動的事情，重點就是如何與民眾溝通，捍衛大家所堅持的價值跟立場。這次在台中的這個補選，一直強調是台派的所有支持者，全力來做這一場選戰的團結合作。

「共同價值的朋友必須團結、共同價值的朋友，要一起捍衛我們所相信的價值。」林靜儀說，補選之後，台中市的民進黨選情是否會有所變化，但未來年底的選舉，應該都會秉持一樣的心情，誠心的與民眾溝通，捍衛我們的立場。

台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（右）宣誓就職，補選同日通過罷免案留任的無黨籍立委林昶佐（左），也前往觀禮。典禮後，林昶佐高舉手機與林靜儀合影。記者黃義書／攝影
台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（右）宣誓就職，補選同日通過罷免案留任的無黨籍立委林昶佐（左），也前往觀禮。典禮後，林昶佐高舉手機與林靜儀合影。記者黃義書／攝影
台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（右），下午在監誓人大法官許志雄（左）的監誓下宣誓就職。林靜儀的父母（左三、四）、立法院長游錫堃（左二）前往觀禮。記者黃義書／攝影
台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（右），下午在監誓人大法官許志雄（左）的監誓下宣誓就職。林靜儀的父母（左三、四）、立法院長游錫堃（左二）前往觀禮。記者黃義書／攝影
台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（左）宣誓就職，補選同日通過罷免案留任的無黨籍立委林昶佐（右），也前往觀禮，並相互打氣加油。記者黃義書／攝影
台中二選區立委補選當選人民進黨籍立委林靜儀（左）宣誓就職，補選同日通過罷免案留任的無黨籍立委林昶佐（右），也前往觀禮，並相互打氣加油。記者黃義書／攝影

林靜儀 立法院 父母

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