已15兒童確診！3歲以下6位、最小未滿1歲 三分之一無症狀
西堤餐廳群聚案再增14人染疫，除日前已有兩位五歲以下小客人染疫，今天又出現兩位不到五歲孩童染疫。對於孩童染疫狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這起本土事件從機場清潔人員開始，未滿18歲的兒童目前共有15位，其中最小不到一歲。
羅一鈞表示，15位兒童是3歲以下有六位、4至11歲五位、12歲以上四位。其中，五位無症狀，約1/3，最常見的症狀是發燒，有六位；三位流鼻水、三位嘔吐；咳嗽、腹瀉各兩位，頭痛、喉嚨痛各一位。
羅一鈞說，一個人可能會有好幾種症狀，但都是常見感冒症狀，光從症狀不好區分，孩子也不會回報嗅味覺異常，所以沒有可供辨別的新冠症狀，需靠採檢確認。因此若足跡重疊或接觸情形符合，盡快採檢才能確定是否染疫。
至於兒童疫苗接種是否有進度？指揮中心指揮官陳時中表示，雖有討論尚無結論，目前傾向不強烈要求施打。整體來說，Omicron傳染力很快速，大家要有心理準備和作為，要在相對正常生活中追求低風險，讓社會正常運作。
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