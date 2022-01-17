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台N號房賣少女私密照還附個資 立委推專法斬變態產業鏈

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委王婉諭今舉行記者會呼籲，訂定「侵害個人性私密影像防制條例」專法，保護被害人。記者吳亮賢／攝影
時代力量立委王婉諭今舉行記者會呼籲，訂定「侵害個人性私密影像防制條例」專法，保護被害人。記者吳亮賢／攝影

檢警上周偵破國內2大偷拍論壇，犯嫌不僅販售偷拍的私密影片，還附上被害者個資，高達287人受害，包含許多未成年少女，宛如台版「N號房」事件。時代力量立委王婉諭今舉行記者會表示，事件背後藏著龐大黑暗的色情影片「變態產業鏈」，但現行罰則卻過輕，中央應面對制度漏洞，並訂定「侵害個人性私密影像防制條例」專法，保護被害人。

王婉諭指出，現行法令未成年被害人可依「兒少性剝削防制條例」進行追訴，不過在刑度上，製造影片刑度是3年以下，實務上刑度通常落在6個月，而罰金只有100萬元，與獲利差距甚大，散佈影片罰金500萬元與經營論壇獲利相比較，更是不成比例。

王婉諭表示，未成年被害人可依兒少性剝削防制條例給予完整保障，但成年被害人僅能使用「個資法」、「妨害秘密罪」進行追訴，法務部雖提出刑法修正案，要另定未經同意散佈性私密影像的罪責，但最需要的影像即時下架、事發後心理協助，都還是需要另立「侵害個人性私密影像防制條例」專法才能處理。

大恆國際法律事務所律師陳孟秀表示，此案的張姓嫌犯在2018年就被警方抓到偷拍女子如廁，並在去年判決有罪，但他在偵審期間並未停止偷拍行為，甚至針對女高中生製作偷拍狩獵計畫，受害人數近百人。張嫌販賣影片對象為2大偷拍影片論壇，採會員制，不但附上被害人姓名、FB、IG等個資，其中一個網站還標榜均為未滿18歲兒少的性私密影像，更驚人的是，2個網站會員數高達25萬人，不亞於韓國N號房事件中的26萬會員數。

世新大學性別研究所教授陳宜倩呼籲，唯有即時下架，才可能減輕傷害發生，社會也必須認知當遭遇他人性私密影像外流時，不點閱、不分享、不消費，才可能根絕傷害，社會上許多對女性的性與身體的汙名與評價，導致許多女性不敢出面成為訴訟主體，這部分極須整體社會轉變相關態度，勿再以「不雅」影片稱呼性私密影像，讓女性承受過多社會評價，而是將焦點回歸到女性所遭受侵害的性自主權及隱私權。

偷拍 未成年 王婉諭

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