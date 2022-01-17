地制法擬本周完成初審 時力要竹竹、彰化3首長踹共

立法院內政委員會周三、四將排審地方制度法修正草案，民進黨團預計力拚完成初審，將攸關新竹縣市、彰化縣是否能合併升格。時代力量立法院黨團今與新竹縣市及彰化縣議員舉行記者會重申，應優先處理行政區劃法、檢討財政劃分，時力並針對竹竹合併及彰化升格計畫書提出疑義，要求新竹縣市長及彰化縣長出面說明。

時代力量立委陳椒華、邱顯智今與新竹市議員蔡惠婷、新竹縣議員連郁婷、彰化縣議員吳韋達及彰化縣議員參選人鄭宇焱、彰化縣鄉鎮代表參選人陳昀志今共同舉行記者會。

蔡惠婷表示，新竹縣市區域內問題多，縣市合併不是解方，應先依法成立大新竹區域建設推行委員會；連郁婷表示，三縣市應在各縣市的計畫書中提出都會區域計畫，不需要透過合併升格的形式徒增不必要的財源浪費；吳韋達表示，彰化縣府民調指8成民眾及地方人士支持升格，但時力民調卻完全相反，彰化縣長王惠美若要證明沒有欺騙或誤導縣民，請即刻公布民調細項。

陳椒華指出，目前行政區域改制計畫相關法規僅有《地制法》條文規範，在沒有行政區劃法的法制基礎下，各地方窒礙難行，像彰化縣改制計劃書就表明由於行政區劃法尚未立法完成，規畫只流於將原鄉鎮、市改為「區」，村改為「里」，無法解決平衡城鄉發展的問題。

陳椒華表示，行政區劃法草案迄今29年仍未在立法院通過，內政部長徐國勇去年曾表示，希望能適度整併轄內「區」行政區域，以有效分配行政資源，國民黨立委林為洲也期待這樣的立法倡議，可見得兩大黨都贊同行政區劃法的立法，呼籲朝野應優先處理行政區劃法，時力也將提出財政收支劃分法修法草案，解決藍綠兩大黨未處理的歷史共業。

邱顯智表示，縣市一旦晉升為「直轄市」，從資源分配到地方政府的組織人力，都比縣市高了一大截，不過這樣的「遊戲規則」卻有先天分配不當和後天發展失衡的問題，地方政府財源不足，高度依賴中央，合併升格只是治升格者的標，卻恐加深都縣和「偏區」間的不平等，應著手財政改革，落實財政均等化。