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國民黨若杯葛修憲 專家學者憂：18歲公民權也過不了

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院近期正召開修憲委員會，「十八歲公民權推動聯盟」上午號召十多位高中生在立院門口舉行記者會，表達對十八歲選舉與被選舉權的期待。記者林澔一／攝影
立法院近期正召開修憲委員會，「十八歲公民權推動聯盟」上午號召十多位高中生在立院門口舉行記者會，表達對十八歲選舉與被選舉權的期待。記者林澔一／攝影

立法院臨時會今辦修憲第二場公聽會，國民黨立委仍未出席討論，民進黨、民眾黨立委及專家學者都提到，修憲有高門檻條件，一個政黨不參與恐怕讓這次修憲一事無成，連朝野最有共識的18歲公民權都可能破局，希望國民黨儘速回來面對憲法時刻。

國民黨因不滿修憲委員會主席推舉，日前揚言不再參加民進黨辦的會議，繼第一場由民進黨籍修憲委員會召委周春米主持的公聽會未參與外，第二場由修憲委員會召委管碧玲主持公聽會，也未見國民黨立委出席。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋說，破除階級、財產、性別和種族限制是民主核心精神，不是給公民更多限制，我國已是世界最後五％國家沒有18歲投票權，連去年年底南韓都納入國會議員被選舉資格，若18歲就有機會投票，在高中時期就更關心公共議題；若18歲不讓他學，到了20歲有何差別？國民黨看來又要重演2005年修憲破局時刻，即便朝野都支持，政黨卻未用行動證明。

東吳大學法律系講師張錕盛說， 四分之一的國民黨就可以不讓修憲過，如果國民黨無法反省，他認為台少盟已主張17年，這17年來的孩子們權益被剝奪，應該鼓勵讓她們出來講，除非18歲公民權可過，否則不會再支持你，「新的選舉就來秋後算帳」。

台灣人權促進會秘書長施逸翔說，好不容易啟動憲法修憲的時刻，但目前看起來國民黨似乎想讓憲改破局，沒有在立法院程序中好好討論，要呼籲各政黨，面對憲政議題，要放下政黨利益、盤算，以台灣主體。

民進黨立委范雲說，國民黨一黨以程序阻攔修憲，歷經台少盟2005年開始推動，不能讓青年再等，希望國民黨盡快回來修憲。

民眾黨立委張其祿說， 面對破碎的憲法，修憲的歷史進程卻走不動，若在野黨持續缺席，他悲觀認為一案也修不成，即便最有共識的18歲公民權也是。民眾黨立委賴香伶說，應該要舉辦四場公聽會，但國民黨召委卻遲遲未啟動，希望國民黨盡速啟動修憲。

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