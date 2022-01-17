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竹竹併林為洲稱強摘果實不會甜 林智堅：林為洲想選

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅回應，林為洲提的「強摘的果實不甜」，因為「這個果實只有林為洲能採」，因為林正盤算2022選新竹市長，2026合併升格後再選大新竹市長。記者王駿杰／攝影
林智堅回應，林為洲提的「強摘的果實不甜」，因為「這個果實只有林為洲能採」，因為林正盤算2022選新竹市長，2026合併升格後再選大新竹市長。記者王駿杰／攝影

新竹合併升格議題延燒，國民黨立委林為洲在臉書上指出「倉促立法、強壓新竹縣同意，不符合程序正義，搶摘的果實不會甜，勉強的結合不會幸福，除了政治選舉考量，還有其他更有說服力的理由嗎？」對此，市長林智堅回應，林為洲提的「強摘的果實不甜」，因為「這個果實只有林為洲能採」，因為林正盤算2022選新竹市長，2026合併升格後再選大新竹市長。

林智堅說，地方上早有耳聞，林為洲在去年初就公開說明「不排除來選新竹市長」的想法，也和在地議員有聯合服務處。林是區域立委，應要站在縣市民眾共同期待的民意，要協助推動竹竹合併升格，而不是口是心非，嘴巴說支持合併升格，所作所為都是盤算個人政治利益，這會讓人看破手腳，會在下次選舉被民眾檢驗。

至於針對地制法修法，陳玉珍稱國民黨提的版本比較好，林智堅認為，他去年9月倡議大新竹合併議題後，新竹縣長楊文科第一時間不僅支持，還說要修法，但之後國民黨在竹竹合併升格議題不斷轉彎，包括竹竹苗合併升格、反對因人設事，到後來他宣布不參選，國民黨又口徑一致都說支持竹竹合併。可是，國民黨在立院提出的版本，卻是不支持竹竹合併升格的版本。

林智堅說，國民黨的版本裡設了很多門檻，包括一定要議會同意，也有版本要立法院同意，這都很荒謬，只是為了保證黑金及地方派系勢力繼續盤根錯節在竹竹。他要提醒國民黨主席朱立倫，國人都在檢視其態度，假設朱也支持合併升格，現在立院正在審查，就是最重要時間，應要理性溝通、實質討論，讓修法早日通過，合併升格早日完成，不要嘴巴說支持，結果都口是心非，不管是提案或其他審查過程，透過程序不斷杯葛，國人都看在眼裡，希望朱不要成為竹竹合併升格歷史上的罪人。

新竹 國民黨 林智堅

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