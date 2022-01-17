傳雲林張家將被調查 張麗善：這是政治鬥爭

媒體報導，民進黨繼台中顏清標家族、宜蘭縣長林姿妙後，「雲林張家」似乎成了下一個被調查的目標；據了解，監察院將派3位監察委員至雲林縣政府調查縣長張麗善胞弟張啟盟，涉嫌違法濫墾及占用國有地案；對此張回應，「這是政治鬥爭，抹黑指控！」強調縣府一切依法行政。

據了解，監察院1月24日將派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3位監察委員南下雲林縣政府勘察張啟盟案，張麗善今天表示，「縣府立場只要有違規就會開罰！」

張麗善指出，「天子與庶民同罪」沒有所謂特權，一切依法行政，縣府持續支持也配合檢調單位偵辦，如查有任何不法，定從嚴、從速辦理。

張麗善也提出質疑，監察院派3位監察委員來，「陣仗是有比以往大」不免令人遐想「有政治鬥爭行動，或被淪為工具」，她仍重申「依法行政」。