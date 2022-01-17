黨內憂心國民黨未來 王金平籲團結第一、要有對策小組

國民黨歷經四公投、中二補選及罷昶三連敗，令黨內擔憂未來發展。立法院前院長王金平上午參加「國民黨第四屆國會青年體驗營開幕式」受訪表示，「我想還是團結第一吧」，怎樣了解目前國民黨的處境，做出最好的因應，壯大國民黨各方面的關係和實力比較重要。

對於黨內很多聲音希望朱立倫要負責，王金平說，他沒有參與黨內的活動，像是公投還是補選，都沒有直接參與，不便回答任何問題；對於黨內擔憂，除了團結壯大以外，王金平則表示，要了解競爭的政黨想的是什麼、目的是什麼，都須要跟對方探討，並找出因應措施。

日前中廣董事長趙少康建議朱立倫擴大決策圈，王金平說，這個人看法，每個人都不太一樣，有些人認為認清整個情勢，做出必要的因應措施就好，不是人多了就一定怎麼樣；不過，人多了進入決策圈，總是考慮的面相比較多元，討論時也能夠獲得比較實際的措施和政策，各有好處。

王金平說，擴大決策圈或應用一個特殊小組來了解民進黨、國民黨該怎麼做，就是所謂的對策小組，這是絕對必要的；而小組成員也不一定要高級到各個層次的領導者，例如民進黨內部的對策小組，很多都是小兵立大功的，他們有很多想法也不是比較高位階的人能想得到的，所以要怎樣來對付國民黨，也有他們自己的想法，相信朱立倫會做好這方面的準備和因應的工作。

是否認為黨內深藍勢力箝制讓朱立倫無法發揮，王金平說，深藍對黨內各方面有相當影響力，怎樣由深藍的人士能做好對國家全盤的認知，再做出正確的政策和建議來影響國民黨，這個比較好。