【專家之眼】賴清德過境訪美透露的玄機

賴清德副總統本月下旬將過境美國以「特使」身分訪問宏都拉斯，祝賀新總統卡斯楚的就職。他這次出訪任務絕不輕鬆，從奉派出訪、施打疫苗、敦睦邦誼，一直到過境訪美，無不暗藏玄機。

首先，賴清德此行是他就任副總統以來首次出訪，政治意涵十足。蔡英文總統指派他以「特使」身分訪問宏都拉斯參加該國新總統卡斯楚的就職大典，顯示蔡英文已經認可他是接班人的地位。

自從賴清德出任副總統以來，政府之內有閣揆蘇貞昌虎視眈眈，有意無意之間展現問鼎總統的雄心壯志，在諸侯之中又有蔡英文愛將的桃園市長鄭文燦覬覦大位，可說前有狼後有虎，他這個「儲君」位子坐得並不十分安穩 ，甚至有點坐立難安。所幸，賴清德在四大公投一役奮力一博，曾有一天連趕十場「四個不同意」說明會的記錄，而贏得民進黨基層選民與支持者的青睞。

最近《美麗島電子報》的一項民調顯示，在綠藍白三黨五位可能問鼎大位參選人之間，賴清德以30.1%的支持率拔得頭籌，以懸殊比例大贏鄭文燦的4.3%。這一份民調奠定了賴清德在民進黨內確立不搖的接班人地位，不但鄭文燦見了賴清德必須退避三舍，就連蘇貞昌也不敢輕攖其鋒。

其次，蔡英文與賴清德15日宣稱他們注射第三劑高端疫苗。其實，施打三劑高端不要說無法過境美國與訪問宏都拉斯，恐怕連飛機都上不了。其實，以賴清德過去「誠實君子」的良好形象，大可不必隨著蔡英文的音樂起舞。

如果蔡賴二人真的注射三劑高端，就不可能出國訪問，除非只去像是巴拉圭等承認高端的國家。但是，倘若他們要過境訪問美國，除非他們私下偷偷施打其他疫苗，否則美國政府絕不會因為他們是台灣大人物而徇私放行。

第三，一般而言，我國正副元首出訪邦交國，受訪國往往只是聊備一格而已。但是，賴清德往訪的宏都拉斯卻迥然不同。該國總統卡斯楚女士在2021年底競選之初即揚言當選後要承認中國大陸。雖然美國派遣官員好說歹說加以勸阻，緩解我國外交危機。

但是，她在當選之後，又再度放話，表示該國未來不排除改變外交承認的可能性。由此可見，卡斯楚總統並非易與之輩，賴清德這次出訪如何說話得宜，讓卡斯楚既有面子又有裡子，將是對他政治智慧的一大考驗。

最後，賴清德更重要的考驗將是他的過境訪美。目前，美國規劃他去程過境洛杉磯，回程還在討論之中。未來美國政府是否會做出更好的行程安排、派遣什麼層級的官員與聯邦參眾議員與他會晤，以及他如何應對互動，都可以讓美中台甚至全世界看一看他是否是一位稱職的接班人，還是蔡英文為後蔡時期權力安排下的一枚棋子。