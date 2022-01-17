【專家之眼】勞保財務壓力緩減？參數調整的幻象

精算的複雜度使其具有專業性，但若「精算結果像月亮，初一、十五不一樣」，則有害精算為科學，必須具備的客觀性。上週五勞動部公布最新精算結果，預測勞保基金累積餘額於117年出現負值（即所謂之「破產」）；相較於三年前精算結果，整整延後了兩年。更重要的是，「平衡費率」從前次精算之27.94%，下降至27.83%。

由於平衡費率為保費足以支應被保險人未來請領給付之費率，兩次精算結果之平衡費率相當，「意義非凡」；表示這三年來，勞保的財務壓力不僅沒有更為嚴重，甚至略有「改善」！

從這些數據表面看待兩次精算結果，台灣的勞保制度，成就了一項「奇蹟」：在精算負債高達11兆501億元、其中10兆2,876億元未提存（為「潛藏負債」）的情形下，僅由政府提撥720億元（過去兩年共提撥420億元、預計今年提撥300億元）、沒有其他制度的改革，保險的財務壓力，竟然出現緩減的跡象。

勞保基金財源主要來自保費收入（109年為4,001.62億元）。由於基金規模僅有7千餘億元，投資收益對於財務貢獻有限（109年為642.29億元）；至於政府撥補金額，則更為杯水車薪。因此，在投保薪資級距、法定費率、退休給付不變的情形下，精算結果所呈現的財務壓力改善，原因必然與精算使用參數有關。

細究本次精算更新之重要參數，其中：參保資料、人口推估、退休率與老年年金選擇比率的更新，合計使平衡費率上升2.44%；精算結果使平衡費率下降的主要原因在於：物價指數年增率的調降與折現率的調升。

由於《勞工保險條例》規定，年金給付金額與累計消費者物價指數連動，調降物價指數年增率，表示未來給付的下跌。又，未來給付金額按折現率計算現值，調升折現率，表示未來給付現值的下跌。精算之財務壓力有所舒緩，平衡費率自然下跌；本次精算更新物價指數年增率與折現率，合計使平衡費率下跌2.55%（分別為 -0.58% 與 -1.97%）。

換言之，若維持三年前精算使用之物價指數年增率與折現率，僅更新參保資料、人口推估、退休率與老年年金選擇比率，在其他條件不變下，平衡費率應為30.27%（27.84% + 2.44%）。

事實是，勞保的財務壓力鍋，仍在持續加壓中。

勞保之老年給付，明確規定被保險人符合一定年齡、年資條件，可按保險年資、平均月投保薪資，請領給付。被保險人每增加1年的保險年資，則退休時便增加一定基數或比率的給付；因此，勞保為「確定給付」（defined-benefit）之退休金制度。

對於確定給付年金保險制度，外界常以「已提存基金比率」（funding ratio）作為制度財務健全判斷指標。已提存基金比率為基金結餘占精算負債比例，表示年金制度之償付能力。若此一比率小於100%，表示按目前制度，精算上基金並無法因應未來年金給付。過去三年，台灣勞保之已提存基金比率跌破7%、來到6.9%。

根據2021年OECD與G20國家年金統計（Pensions at a Glance 2021: OECD and G20 Indicators），除OECD國家之冰島、墨西哥、美、英4國與G20之印尼外，其餘國家確定給付制年金之已提存基金比率，皆達100% 以上。英國與印尼雖然不及100%，但也分別有95% 與97% 的水準；即使各國中最低的冰島，已提存基金比率也「高達」33%。

更讓人驚訝的是，同為政府開辦的社會保險，不同職業別間的差別。根據109年《公教人員保險第八次保險費率精算》，公教人員保險之已提撥比率為96.39%。台灣不愧為「兩極化」社會，除貧富、教育、醫療、地方財政、政治……，竟然社會保險的年金制度，也存有兩極化現象。

月前筆者於本欄撰文指出，「精算結果如能維持三年前預測，於115年『如期破產』，就算是『好』消息」。而今勞保破產時間延後兩年，就此而言，新精算報告不僅帶來了「好」消息，而且還是「大好」的消息；筆者應該就先前文章的「危言聳聽」，向參與勞保的千萬國人致歉。