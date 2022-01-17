立院今起協商總預算 案海杯葛？國民黨團：認真監督

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商今年度中央政府總預算案。國民黨團提案數多達4千多案，遭民進黨質疑不照委員會審查結論，浪費紙張。國民黨團書記長陳玉珍強調，嚴審預算、監督行政部門是立委天職，並非祭出「案海策略」杯葛。

民進黨立委鄭運鵬指出，國民黨在委員會之外，又提了6千多案，光農委會就663案，他猜一定是一堆複製貼上，高論不多，到時候再「奇文共賞」，不過，每天喊「委員會中心主義」的在野黨，上個月喊「反對逕付二讀」喊得很大聲，怎麼到了總預算審查，又統統不依照委員會的結論，各辦公室助理複製貼上，提一堆浪費紙張的6千案海呢？

各委員會去年底已將各部會預算完成審查，據立法院統計，待協商提案合計6千多案。其中，包括委員會審查保留提案數169案、民眾黨團提案數405案、時代力量黨團提案數837案、國民黨團提案數4628案，民進黨團提案數74案。

民進黨團書記長蔡適應指出，國民黨當初稱總預算案不能逕付二讀，要求在委員會討論，如今又在朝野協商提出一大堆案子，明明委員會已審查完畢，又在朝野協商提出類似、重複的案子，對審查結果自打嘴巴，「老狗變不出新把戲」。

國民黨立委曾銘宗說，黨團成員有40人，各部會單位至少30幾個，平均每位委員才提3案，對照民眾黨和時力黨團，他們的比例沒有比較高，民進黨只提70幾案，是放棄自己的權責，還有臉說國民黨是案海杯葛。

陳玉珍說，相關行政部門可事先向提案立委說明，預算只要編列合理或經溝通，就會獲得支持。既然朝野協商已有共識，最晚要在農曆年前完成三讀，民進黨大可不必扣帽子。

曾銘宗說，2兆3千億元總預算都是人民納稅錢，身為國會議員當然要好好審查，未來包括各部會的宣傳費用都會好好檢視，不希望被政府拿來當網軍做大內宣；另像是外交部長的特別費、NCC主管特別費、司法院龐大的國民法官宣導費用等，都是他們強力監督項目。

民眾黨立委張其祿指出，要朝野協商案量很高，可能會朝野協商時要提出統刪的部分，或是通案性的不用再刪除，可能總體先談多少百分比的刪減，比較重點項目，例如藏在部會的大內宣，勢必要拿出來仔細地談，其他就用大項來協商。