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影／核食正名為福食？ 趙天麟：展現與國際接軌 此其時也
日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注，甚至傳出有民進黨立委呼籲，將「核食改成福食」。立委趙天麟今受訪表示，經過美豬的討論與公投之後，台灣社會更趨成熟，在此時討論此議題，特別是在我們已經正式報名CPTPP，如果展現願意跟國際接軌的態勢，他認為「此其時也」。
趙天麟說，用核食形容日本福島地區的食品，是不公平的。因為日本福島地區相關食品經過這麼多年來，這麼縝密、全世界最嚴格的標準，在台灣沒有任何一件超標，沒有所謂的核食進口的情況。而全世界其他國家，也都是用世界科學的標準來檢驗，所以要檢驗出有核汙染的食品，才叫做核食，不能一概而論的把日本食品，特別是福島地區相關的食品簡稱為核食。趙天麟認為，清楚的定義、清楚的正名是有必要的。
對於總召柯建銘提到，不排除用行政命令，像處理萊豬的方式，趙天麟認為，食品管理不一定要用立法的方式，先前基於上次的公投，有2年效期，需要做更多的管制，而民進黨政府也做到了。2年之後，行政單位要用什麼樣的方式進行食品管理，當然都是行政單位可以做處理。但他認為，是否用行政命令的方式，並不是重點，而是有沒有辦法跟立法院、跟社會充分溝通、得到支持，這才是最重要的。
趙天麟認為，經過美豬的討論跟公投之後，台灣社會更趨成熟，可以討論經貿、食品安全、還有食品管理的問題。如果在這時候開始討論這樣的議題，特別是在我們已經正式報名CPTPP，如果我們展現願意跟國際接軌的態勢，「我個人認為，此其時也」。
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