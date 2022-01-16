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趙少康酸核電廠改「福電廠」 民進黨建議：少點政治鬥爭
民進黨立委建議將福島五縣市食品稱為「福食」，中廣董事長趙少康今天表示，乾脆把台灣的核電廠可成「福電廠」好了，改成福二廠、福三廠、福四廠，福島的福是什麼福？民進黨今天回應，趙少康可以少一點政治鬥爭的動機，多一點關心台灣正處於當前整體國際政經局勢中的關鍵時刻。
民進黨發言人謝佩芬表示，對台灣政府來說，無論是加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）或者與其他國家簽署FTA（自由貿易協定），都是國家在新的年度要持續努力推動的重要工作，也是全體國人所關心的經濟發展目標。
至於媒體關心的日本食品進口議題，謝佩芬表示，相信政府也會秉持確保國人健康以及遵守國際標準與科學證據的相關基礎上，來進行討論。
謝佩芬指出，趙少康應該少一點政治鬥爭的動機，多一點關心台灣正處於當前整體國際政經局勢中的關鍵時刻，「從美豬公投的結果，我們可以理解台灣民眾願意以國際標準作為台灣在處理國際經貿議題上的處理原則。」
謝佩芬表示，日本食品議題也應該避免扭曲成政治鬥爭工具，而應該用整體國家發展的角度來看，才是真正對國人有益，對國家有幫助的方式。至於這些政治口水，並無助於台灣。
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