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批侯家軍恐淪「侯衛兵」！ 黃心華強調是「善意勉勵」

聯合報 / 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
國民黨智庫副執行長黃心華。記者李成蔭／攝影
國民黨智庫副執行長黃心華。記者李成蔭／攝影

國民黨智庫副執行長黃心華昨表態參選大新店區新北市議員初選，並批新北市政府推人參選，當選後恐淪為「侯衛兵」。黃心華今再重申，大家對新北市長侯友宜寄予厚望，因此市府更該謹守行政及監督之間的分際，至於「侯衛兵」只是形容詞、善意勉勵，希望侯市府可以再三思。

黃心華說明，蔡政府現在濫權、破壞民主，大家對侯友宜有很大的期待，所以懇請侯友宜可以尊重民主政治的規範，來謹守行政及監督之間的分際。另外他也提到，對於侯友宜今早的期許他已經收到了，他也會努力，不辜負侯友宜的期待。

黃心華回應，「侯衛兵」是一個形容詞，因為議員最重要就是為民服務、監督市政，如果是由市府自己推派代表參選，那將來可能就無法有效監督市政。他強調，「侯衛兵」只是一個名詞，只是善意勉勵，希望侯市府可以再三思。

針對新北市政府副發言人蔡畹鎣可能參選，且擁有行政資源，黃心華認為，新北為六都之首，手上握有行政資源，相信不只有他，有意參選的人都會對此有顧忌，但也相信侯友宜市府會奉公守法、做明智選擇，並謹守行政及監督的份際。

另外，針對蔡畹鎣是否要請辭一事，黃心華表示，會尊重對方決定，不管對手身在何方，職務是甚麼，他都會公平競爭、無所畏懼。

已故新北市議員唐慧琳的父親唐敦舜支持黃心華參選，他今日也說，侯友宜市政做的很好，但民主政治需要監督，就算是同黨也要負責監督，因此若由市府推派議員人選，會讓外界及民進黨有機會說嘴。

蔡畹鎣針對「侯衛兵」一詞回應，新北市正在改變中，須要更多不同領域的年輕人，讓新北更豐富、多元，改變要繼續，不能畫地自限，更不要自我限制，大家公平競爭，讓新北變得更好。至於是否要辭職副發言人，她則表示，有任何消息一定會再跟大家報告。

國民黨智庫副執行長黃心華（中）參選大新店議員競辦今成立，除許多支持者到場外，已故市議員唐慧琳父親唐敦舜（右）也到場力挺。記者李成蔭／攝影
國民黨智庫副執行長黃心華（中）參選大新店議員競辦今成立，除許多支持者到場外，已故市議員唐慧琳父親唐敦舜（右）也到場力挺。記者李成蔭／攝影

侯友宜 國民黨

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