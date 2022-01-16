影／送愛心到大甲 馬前總統騎單車70公里被問累不累？

台北市單車協會募集一批自行車器材與比賽物資約60萬元，今天捐贈給台中市大甲國中自行車隊，前總統馬英九騎單車，中途跟著車隊從新竹騎到大甲，全程70公里，馬前總統騎抵現場，被記者問累不累時，他回答「小累」。

今天的騎單車送愛心到台中，早上在內湖碧湖國小正門口出發，國民黨主朱立倫也參加領騎，馬前總統在新竹代天府與車隊會合，車隊全程騎165公里到大甲國中，馬前總統騎了70公里。

今天的活動由熱愛運動的台北市議員李明賢發起，台北市單車協會籌畫募資，協會表示，此活動已籌劃3個多月，透過單車進行地方公益活動，單車協會當初提出邀約，國民黨主席朱立倫一口答應在台北領騎，台中市長盧秀燕因為行程無法配合，改由副市長陳子敬代表，在大甲國中迎接車隊。

李明賢表示，大甲國中多年來培育許多國家級選手，包括地瓜弟郭庭瑋等選手也經常與他一起練車，有特別情誼，加上大甲車隊也曾經透過單車協會反映比賽物資消耗極大，因而決定發起這次「送愛到台中大甲的活動」，結合社會資源讓小選手們不再有後顧之憂，全力衝刺好成績。