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國民黨新店新人黃心華競辦成立 唐慧琳父親到場傳女兒遺願

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨智庫副執行長黃心華（中）參選大新店議員競辦今成立，除許多支持者到場外，已故市議員唐慧琳父親唐敦舜（右）也到場力挺。記者李成蔭／攝影
國民黨智庫副執行長黃心華（中）參選大新店議員競辦今成立，除許多支持者到場外，已故市議員唐慧琳父親唐敦舜（右）也到場力挺。記者李成蔭／攝影

國民黨智庫副執行長黃心華參選大新店議員競辦今成立，除許多支持者到場外，已故市議員唐慧琳父親唐敦舜也到場力挺，強調女兒在重病時說自己智庫的同事黃心華年輕有理想、學識淵博，很適合接棒，因此他今天特別站台支持。

黃心華昨日宣布將參加新北市議員第九選區（新店、深坑、石碇、 坪林、烏來）的國民黨內初選，今日並舉辦競選辦公室成立大會，剛好與新店區黨部門對門。

現場除黃心華的父母、國民黨智庫執行長柯志恩及博士論文指導教授李釗出席力挺外，唐敦舜也到場支持。唐敦舜表示，女兒好不容易從民進黨手中奪下大新店1席議員，她不忍心短短服務，更不忍國民黨因此丟掉1席議員。

唐敦舜指出，女兒在重病時曾告訴他，自己過去在智庫的同事黃心華年輕、學識淵博又有理想，過去在交談時各方面都很契合，是國民黨最需要的，很適合接棒，因此才會決定替黃心華站台。

唐敦舜還說，黨部在初選時，應該針對人選中的學經歷及年齡做審慎思考，再來搭配民調做判斷，這樣才能改革。據了解，今日競辦中很多工作人員都是過去唐慧琳團隊的人員；唐敦舜也說，他把整個團隊帶來力挺，「黃心華可以繼承唐慧琳的意志！」

國民黨智庫副執行長黃心華。記者李成蔭／攝影
國民黨智庫副執行長黃心華。記者李成蔭／攝影
前立委、國民黨智庫執行長柯志恩（右）到場為智庫副執行長黃心華（左）加油打氣。記者李成蔭／攝影
前立委、國民黨智庫執行長柯志恩（右）到場為智庫副執行長黃心華（左）加油打氣。記者李成蔭／攝影

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