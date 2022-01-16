蔡英文論文門爭議延燒 林環牆再曝倫敦大學官方證據

旅美學者林環牆今天在臉書「獨立觀察」發文直指，倫敦大學承認本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊。圖／取自獨立觀察臉書

蔡英文總統「論文門」爭議已進入第三年，旅美學者林環牆今天在臉書「獨立觀察」發文指出，倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管，以電子郵件回覆「倫敦大學承認本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。林環牆表示，蔡英文詐騙博士學歷的黑心與無恥，已表露無疑。倫敦大學沒有蔡英文博士資料，而LSE也沒有，不就等於該資料根本就不存在。

林環牆指出，在英國端，由於各方萬箭齊射，倫敦大學與倫敦政經學院 (LSE) 似乎已強烈感受到，蔡英文論文門醜聞的停損點已一再逼近，很難再硬拗下去。最近又有兩項發展透露了玄機第一、去年秋天，倫敦大學悄悄撤換掉該校兩年來積極為蔡英文遮羞的「資料保護暨資訊法遵」主管古德先生 （Kit Good），並找來素與倫敦大學毫無淵源的米爾威勒女士 （Suize Mereweather)）來接任。

林環牆說，這項人事撤換與任命都發生在去年9月，認能是倫敦大學違法護航論文門所引發的內部人事震盪。古德先生擁有博士學位，在倫敦大學擔任資訊法遵主管長達10之久，但自去年9月離職後，卻一直處在自我雇用的特殊情況。出事了嗎？還不清楚，但請大家幫忙密切觀察。

過去兩年多來，他已和古德先生交手多次。提問了不少論文門最敏感的問題，古德先生都規避不答。

林環牆說，米密爾威勒女士似乎比較不願意再為蔡英文做不當的資訊掩蓋，她在回覆陳先生 (Li Xing Chen) 引用自由資訊法的提問時，公開正式做了以下兩點清清楚楚的說明，第一，倫敦大學承認本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊；第二，博士學位授與的主要紀錄 (primary record)，是在倫敦大學轄下各學院，並不在倫敦大學本身。

林環牆說，在台灣端，蔡英文的政大人事相關檔案已被「御用教育部」無恥地以絕對機密等級封存30年以上，而蔡英文1983年的所謂「出入境紀錄」也被「御用內政部的出入境管理局」虛構來捏造「當天台北直飛倫敦，次日奔赴倫敦口試」的無恥情節。台灣有是非、正義嗎？