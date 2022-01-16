影／回鍋台中戰台北？ 林佳龍稱沒打算選卻藏端倪

交通部前部長、無任所大使林佳龍今到南投出席「台灣消防發展與交流協會」成立大會，有媒體關心其後續選舉布局，針對是否回鍋選台中市長或備戰台北市長，林佳龍雖表示無選舉打算，但他也說，身為選對會一員，不宜爭取或參與特定的選區。

林佳龍表示，目前沒有選舉的打算，民進黨也已定了提名的機制，且黨內人才很多，他會全力支持有志參選的夥伴，而他就是將現在也就是無任所大使，推動數位新南向、數位外交等工作給做好。

至於黨內若徵召他參選，他是否會接受徵召，林佳龍則說，黨的提名機制一定是經過嚴謹的評估，絕不是因某一個人特別強或弱，而是團隊，只有團結才能發揮戰力，社會大眾想看到的也會是團結的民進黨，以及無私的精神。