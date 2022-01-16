發春聯不憂疫情？馬英九：民眾守法守紀 很有信心

台北市單車協會募集一批自行車器材與比賽物資約台幣60萬元，準備捐贈給台中市大甲國中自行車隊協助學校培育小選手們為國爭光。前總統馬英九今天先到新竹都城隍廟參拜、發春聯、品嘗地方小吃，隨後再到新竹代天府參拜，並與自行車隊會合，從新竹一路騎到台中大甲國中。

媒體聯訪時，有記者提問現在防疫期間許多政治人物避免群聚，已經減少行程，為何馬英九仍繼續與眾多民眾互動，不怕有疫情上面的疑慮嗎？對此，馬英九回應，他對民眾守法守紀很有信心，他看到民眾大致上都有保持社交距離與戴口罩，這對全世界而言是很難得的。