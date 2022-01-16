蔡政府也無法忽略 政府南海決策模式在這冊專書曝光

海委會所屬國家海洋研究院日前出版「海事處置專書2」，學者在書中披露，在內政部於82年函告停止適用南海政策綱領，並解除內政部南海小組任務後，我國南海政策決策層級就提升到國安會。目前是由國安會某副秘書長進行總協調後，提交總統決策。

文中提及，2016年5月開始執政的蔡政府，對南沙開始推動人道救援島，每年舉行海上救難與太平島送傷患至屏東機場的南援演習，且已展開將太平島的港口浚深及啟動碼頭整修工程，在國家安全考量下，都展現出領導人都必須重視我國在南海的權益與島礁建設的態度。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝在書中以「停止適用南海政策綱領後台灣南海決策機制」為名發表研析指出，2005年中國大陸海測船探寶號越過峽中線，引發台南海問題決策機制改變，也讓政府停止適用《南海政策綱領》，外界曾質疑，台灣是否自此在南海政策上就毫無頭緒，無法作為。

林廷輝認為，我國任何一任政府的政策目標，在其執政黨執政前，特別是在競選期間所提出的治國願景或未來政策白皮書中，多少均會涉獵南海政策。而台灣目前已通過「海洋基本法」來維護國家海洋權益，並推動區域及國際海洋事務合作。他說，南海作為台灣周邊海域一個重要的海洋區域，當然可以適用《海洋基本法》，再由該法衍生出相關政策具體作為，尚前重點在於落實基本法的具體政策為何。

林廷輝專文指出，台灣在應對東海、南海與西太平洋海域的海洋對策方面，同一個政府的海洋戰略優先性並無不同，即如果要透過海洋連結周邊國家，形成海洋聯盟體系，或者要與周邊國家進行海洋議題的合作，亦或為了海洋維權而不擱置爭議，政策選擇都與當下政府執政優先性有關。《南海政策綱領》是台灣推動南海政策的一個過程，階段性任務達成後，雖然停止適用了綱領，但但台灣政府以更高決策層級，將南海議題視為國安問題，上升決策層級，由總統拍板定案。

專文披露，南海事務現由國安會某位副秘書長進行總協調，但相關部會仍可提出政策規劃，並提交到國安進行討論，最後提交總統，由總統進行決策。