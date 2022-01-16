蔡政府也無法忽略 政府南海決策模式在這冊專書曝光
海委會所屬國家海洋研究院日前出版「海事處置專書2」，學者在書中披露，在內政部於82年函告停止適用南海政策綱領，並解除內政部南海小組任務後，我國南海政策決策層級就提升到國安會。目前是由國安會某副秘書長進行總協調後，提交總統決策。
文中提及，2016年5月開始執政的蔡政府，對南沙開始推動人道救援島，每年舉行海上救難與太平島送傷患至屏東機場的南援演習，且已展開將太平島的港口浚深及啟動碼頭整修工程，在國家安全考量下，都展現出領導人都必須重視我國在南海的權益與島礁建設的態度。
台灣國際法學會副秘書長林廷輝在書中以「停止適用南海政策綱領後台灣南海決策機制」為名發表研析指出，2005年中國大陸海測船探寶號越過峽中線，引發台南海問題決策機制改變，也讓政府停止適用《南海政策綱領》，外界曾質疑，台灣是否自此在南海政策上就毫無頭緒，無法作為。
林廷輝認為，我國任何一任政府的政策目標，在其執政黨執政前，特別是在競選期間所提出的治國願景或未來政策白皮書中，多少均會涉獵南海政策。而台灣目前已通過「海洋基本法」來維護國家海洋權益，並推動區域及國際海洋事務合作。他說，南海作為台灣周邊海域一個重要的海洋區域，當然可以適用《海洋基本法》，再由該法衍生出相關政策具體作為，尚前重點在於落實基本法的具體政策為何。
林廷輝專文指出，台灣在應對東海、南海與西太平洋海域的海洋對策方面，同一個政府的海洋戰略優先性並無不同，即如果要透過海洋連結周邊國家，形成海洋聯盟體系，或者要與周邊國家進行海洋議題的合作，亦或為了海洋維權而不擱置爭議，政策選擇都與當下政府執政優先性有關。《南海政策綱領》是台灣推動南海政策的一個過程，階段性任務達成後，雖然停止適用了綱領，但但台灣政府以更高決策層級，將南海議題視為國安問題，上升決策層級，由總統拍板定案。
專文披露，南海事務現由國安會某位副秘書長進行總協調，但相關部會仍可提出政策規劃，並提交到國安進行討論，最後提交總統，由總統進行決策。
但林廷輝也指出，這種決策的缺點在於預算編列都將在行政院底下的相關部會，別是在東沙島與太平島現地的有關單位，因此現行國安會協調機制固然較以往內政部南海小組機制更為靈活有效，但最後仍要回歸到政府預編列，執行進度與其作為是否符合決策期待，是未來需要面對的問題。
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