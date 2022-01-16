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立院民主議政園區的未來 游錫堃：民主環境教育場所

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法院上午在台中市霧峰的民主議政園區舉辦春節揮毫活動，院長游錫堃到場主持開筆儀式。記者黃寅／攝影
立法院上午在台中市霧峰的民主議政園區舉辦春節揮毫活動，院長游錫堃到場主持開筆儀式。記者黃寅／攝影

立法院上午在台中市霧峰的民主議政園區舉辦春節揮毫活動，院長游錫堃到場主持開筆儀式，並明確表示，未來將繼續投入數千萬元預算持續活化園區，提升展示空間的質與量，改善無障礙設施，爭取環境教育學習域域認證，將園區打造成為文化資產類的「民主環境教育場所」，並以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間。

包括副院長蔡其昌、新當選的立法委員林靜儀、明台高中董事長林芳媖，和霧峰區農會總幹事黃景建等人都參與活動。南投縣文化局長林榮森等10位書法名家現場揮毫春聯，分送給排隊索取的民眾。

林靜儀亦說，她在當不分區立委時即經常把協調會拉到霧峰的民主議政園區，她也認為這個區域應該有更多民眾來分享，讓大家知道這裡有個很重要的議政的地點，希望未來能讓政府更加看見、關注，給更多的資源，並照顧這個地方的發展。

游錫堃說，2021年雖然受到疫情衝擊，但立法院仍舉辦了「台灣議會設置請願運動百年展」，吸引了1萬4千多人次看展，線上觀展人數截至年底也超過1萬人次，回響很大，並突破議政博物館開辦以來的紀錄。

目前議政博物館正在展覽的是與國立故宮博物院合辦的「北溝傳奇-故宮文物遷臺後早期歲月」特展，而去年10月底開幕的「民主時刻館」也備受好評，截至今天為止，觀展人數也已經突破6千人。

他說，展望未來，立法院將繼續投入數千萬元預算持續活化園區，重新規劃運用空間，以提升展覽及教育功能，既傳承台灣省議會的精神，也擴大立法院在首都圈外的服務能量，繼續承擔民主紮根與深化的責任。

立法院上午在台中市霧峰的民主議政園區舉辦春節揮毫活動，院長游錫堃到場主持開筆儀式。記者黃寅／攝影
立法院上午在台中市霧峰的民主議政園區舉辦春節揮毫活動，院長游錫堃到場主持開筆儀式。記者黃寅／攝影

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