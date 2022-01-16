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彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程
媒體人彭文正因案滯留美國遭通緝，彭文正今天在臉書發出「我所有的家人都得到了Omicron」，因不想被彭母看到此訊息，以英文向大眾告知。
彭文正指出，他家人僅有9歲女兒沒打疫苗，其他兩個大人和兩個青少年都已打過2劑BNT，不過學校裡有10%的學童及3個籃球校隊員都感染了。16歲的兒子在1月1日到1月3日都感到非常疲倦，沒有其他症狀，但1月4日到1月9日家裡每個人都感到不舒服。
彭文正表示，1月10日，9歲女兒發燒到39.8度，有鼻塞、肌肉痠痛、嗜睡，但篩檢結果是陰性，發燒持續兩天，到了1月12日，妻子跟他出現的症狀和女兒相同，但沒發高燒，不過此時他的抗原測試結果呈現「陽性」；當晚，17歲女兒也發燒38.5度，也出現類似症狀。
彭文正表示，雖然一家人都確診，但經過3天奮戰，大家感覺好多了，目前只剩輕微咳嗽和疲倦。現在已覺得自己完全康復，希望朋友們快樂健康。
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