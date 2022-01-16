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民進黨要把核食改福食 趙少康：核電廠乾脆改成福電廠
針對民進黨打算將福島核災食品由「核食改成福食」，中廣董事長趙少康上午受訪表示，乾脆把台灣的核電廠可成「福電廠」好了，改成福二廠、福三廠、福四廠好了，福島的福是什麼福？很奇怪，硬要推核食變福食，「以為改了名字吃了就幸福快樂，把老百姓當傻瓜」。
趙少康表示，台灣進口很多日本的食品，福島事件以後台灣對日本進口農產品沒有少，增加約50%至100%。台灣只是不要福島，但其他地方都還在進，越進越多，台灣人因為喜歡日本的食品，對日本食安就應該要更加重視才對。
趙少康批評，民進黨是暗度陳倉，暗渡福島食品，移花接木以為改了名字吃了就幸福快樂，把老百姓當傻瓜。作為在野黨當然要很堅定的反對，國民黨沒有其他路可以走，只能堅定反對，因為沒辦法討好所有人，討好民進黨又討好選民，想清楚就堅定站穩立場。
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