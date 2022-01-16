趙少康：朱立倫說沒有要開放核食 知錯能改很好

針對國民黨前天表示只要科學證明安全，就不反對核食進口，引發中廣董事長趙少康質疑；國民黨昨澄清，沒科學安全證明就不准進口。趙少康上午受訪表示，國民黨後來發新聞稿說沒有要開放，黨主席朱立倫上午也說沒有，知錯能改是很好的。這麼重要的政策應該先和黨團、14縣市長討論。

趙少康說，前天晚上有新聞出來，說只要日本保證食安，國民黨就不反對，讓他嚇一跳，基層也爆炸了，很多立委都反映給他，接到一堆抗議電話，所以他才出來講話。

趙少康說，國民黨這麼重要的決策，牽涉到公投都已經過了，尤其台北市前市長郝龍斌當初是領銜人，立法院之前也一直反對，14縣市長也很重要，這件事情先應該至少跟黨團、地方首長溝通，不是說發表以後再來溝通。

趙少康表示，執政黨有執政黨的立場，在野黨要有在野黨的樣子，尤其國民黨是最大在野黨，而且反對核食進口是2018年公投700多萬人投票，投出來的結果是反對的，不能公投2年過了就讓它進來，國民黨要很謹慎，反對黨應該站在人民的立場。

對於媒體問到，可能與朱立倫日後要訪美日有關，趙少康則說，黨內有人告訴他這樣的講法，但朱立倫可以否認沒有要到日本去，或是到日本去沒有要送什麼禮。否則這時候突然放出說要放的，國民黨立場以前一直都反對，現在突然送一個大禮給民進黨，真的變成「兩黨一家親」也很奇怪。現在否定就很好，這不就大家期待的嗎？國民黨立場要堅定，政策有轉變的話必須要說明。

對於外界質疑朱立倫強調要科學證據，並無反對開放核食。趙少康則說，公共政策意見分歧本來就很正常，沒什麼定於一尊，做了決定就支持，藍營過去就是反對核食，要改變要有堅定的理由。

趙少康說，國民黨必須站穩要是個在野黨，很多立委、國民黨政治人物還以為自己是執政黨，處處替執政黨著想，但在野黨就跟媒體一樣，是一個天生的反對黨，國民黨立場自己要站穩，否則不需要你，兩黨一家親還要在野黨幹嘛？