快訊

【大缺工元年】25年來最嚴峻 台積電捧錢都找不到人…傳產只會更慘

富邦金安排桃園鄰近同仁快篩 周一北北桃基2900員工啟動居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康：朱立倫說沒有要開放核食 知錯能改很好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康表示，國民黨後來發新聞稿說沒有要開放，黨主席朱立倫上午也說沒有，知錯能改是很好的。這麼重要的政策應該先和黨團、14縣市長討論。本報資料照片
中廣董事長趙少康表示，國民黨後來發新聞稿說沒有要開放，黨主席朱立倫上午也說沒有，知錯能改是很好的。這麼重要的政策應該先和黨團、14縣市長討論。本報資料照片

針對國民黨前天表示只要科學證明安全，就不反對核食進口，引發中廣董事長趙少康質疑；國民黨昨澄清，沒科學安全證明就不准進口。趙少康上午受訪表示，國民黨後來發新聞稿說沒有要開放，黨主席朱立倫上午也說沒有，知錯能改是很好的。這麼重要的政策應該先和黨團、14縣市長討論。

趙少康說，前天晚上有新聞出來，說只要日本保證食安，國民黨就不反對，讓他嚇一跳，基層也爆炸了，很多立委都反映給他，接到一堆抗議電話，所以他才出來講話。

趙少康說，國民黨這麼重要的決策，牽涉到公投都已經過了，尤其台北市前市長郝龍斌當初是領銜人，立法院之前也一直反對，14縣市長也很重要，這件事情先應該至少跟黨團、地方首長溝通，不是說發表以後再來溝通。

趙少康表示，執政黨有執政黨的立場，在野黨要有在野黨的樣子，尤其國民黨是最大在野黨，而且反對核食進口是2018年公投700多萬人投票，投出來的結果是反對的，不能公投2年過了就讓它進來，國民黨要很謹慎，反對黨應該站在人民的立場。

對於媒體問到，可能與朱立倫日後要訪美日有關，趙少康則說，黨內有人告訴他這樣的講法，但朱立倫可以否認沒有要到日本去，或是到日本去沒有要送什麼禮。否則這時候突然放出說要放的，國民黨立場以前一直都反對，現在突然送一個大禮給民進黨，真的變成「兩黨一家親」也很奇怪。現在否定就很好，這不就大家期待的嗎？國民黨立場要堅定，政策有轉變的話必須要說明。

對於外界質疑朱立倫強調要科學證據，並無反對開放核食。趙少康則說，公共政策意見分歧本來就很正常，沒什麼定於一尊，做了決定就支持，藍營過去就是反對核食，要改變要有堅定的理由。

趙少康說，國民黨必須站穩要是個在野黨，很多立委、國民黨政治人物還以為自己是執政黨，處處替執政黨著想，但在野黨就跟媒體一樣，是一個天生的反對黨，國民黨立場自己要站穩，否則不需要你，兩黨一家親還要在野黨幹嘛？

延伸閱讀

藍被連三殺訂2022KPI？朱立倫：與民站一起就是我的KPI

開放核食立場？ 藍營炸鍋 朱立倫：一定與全民站一起

安全前提不排除開放核食 趙少康：國民黨竟主動送大禮

談大新竹合併升格 朱立倫籲不要一黨之私

相關新聞

影／回鍋台中戰台北？ 林佳龍稱沒打算選卻藏端倪

交通部前部長、無任所大使林佳龍今到南投出席「台灣消防發展與交流協會」成立大會，有媒體關心其後續選舉布局，針對是否回鍋選台...

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

媒體人彭文正因案滯留美國遭通緝，彭文正今天在臉書發出「我所有的家人都得到了Omicron」，因不想被彭母看到此訊息，以英...

顏寛恒臉書Po健身照：休息是為了走更長遠的路

前立委顏寛恒中二選區立委補選敗選，今天臉書PO出自己正在健身的照片，強調：減肥是男人一生的志業，上萬人按讚，許多網友對他...

發春聯不憂疫情？馬英九：民眾守法守紀 很有信心

台北市單車協會募集一批自行車器材與比賽物資約台幣60萬元，準備捐贈給台中市大甲國中自行車隊協助學校培育小選手們為國爭光。...

蔡政府也無法忽略 政府南海決策模式在這冊專書曝光

海委會所屬國家海洋研究院日前出版「海事處置專書2」，學者在書中披露，在內政部於82年函告停止適用南海政策綱領，並解除內政...

立院民主議政園區的未來 游錫堃：民主環境教育場所

立法院上午在台中市霧峰的民主議政園區舉辦春節揮毫活動，院長游錫堃到場主持開筆儀式，並明確表示，未來將繼續投入數千萬元預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。