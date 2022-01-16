新北副發言人插旗議員挨批「侯衛兵」侯友宜不置可否

國民黨智庫副執行長黃心華日前宣布投入大新店區巿議員選舉，他認為可能的對手—有新北學姐之稱的新北市副發言人蔡畹鎣，恐為「侯衛兵」難監督巿府。新北市長侯友宜今受訪說， 年輕優秀且有經驗朋友願意挺身而出，為國家人民多做事是值得鼓勵的，對侯衛兵的說法不置可否。

新北大新店區傳統上被視為藍營票倉，因此國民黨內初選競爭激烈，本屆原有劉哲彰、陳儀君及唐慧琳3席，唐病逝後多位新人爭取提名。蔡畹鎣擬以侯家軍加入選戰，黃心華批評，若由行政機關自己推派代表參選市議員，恐無法理直氣壯地監督市府，認為侯市府在行政與監督的分際上，應該要再三思。

黃心華認為，這已踰越行政和監督的分野、違背民主政治的基本原則，如果這些人才，最後僅僅淪為「侯衛兵」，而不能發揮議員的職責很可惜。

侯友宜今日上午視察土城公有市場，會後受訪說，年輕優秀且有經驗的朋友，願意挺身而出為國家人民做事，一切的最重要出發點不是為誰，最重要是要為國家、為人民，對侯衛兵的說法不置可否。

至於侯友宜推派自己人出來選，是否在與國民黨主席朱立倫角力，侯友宜說，年輕人能夠為他自己的理想跟抱負，腳踏實地為人民做事，都值得鼓勵他們。