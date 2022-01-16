李明賢發起單車送愛心至台中 朱立倫馬英九接力領騎

由台北市議員李明賢發起的「送愛到台中」行動，是由台北市單車協會募集到一批自行車器材、比賽物資約60萬元，將捐贈給台中市大甲國中自行車隊，協助學校培育小選手們為國爭光。今天上午6點多，愛心車隊在國民黨主席朱立倫的領騎下，從台北市內湖碧湖國小出發，前總統馬英九前也會在新竹加入車隊一路南下，台中市則是由副市長陳子敬代表，預計全程165公里。

主辦單位表示，這次愛心活動是由台北市議員李明賢發起，台北市單車協會籌畫募資，透過單車推動的公益活動；原本台中段是邀請台中市長盧秀燕參與，但因盧市場行程無法配合，改由副市長陳子敬代表。

至於前總統馬英今天也會在新竹加入車隊，並從新竹一路騎到台中大甲國中，此段約70公里，車隊一行人中途還將在苗栗白沙屯媽祖廟短暫休息，屆時馬前總統也將在白沙屯媽祖廟發放春聯，提前向民眾拜年。

朱立倫表示，台灣是充滿愛的社會，一方面推廣健康的自行車運動，另一方面，也讓大家發揮愛心，希望這樣的活動每一年都能繼續辦，也希望他未來每一年，也都能來參與。

李明賢表示，大甲國中多年來培育許多國家級選手，包括地瓜弟郭庭瑋等選手也經常與他一起練車，這次特殊的情誼；加上大甲車隊也曾經透過單車協會反映比賽物資消耗極大，因而決定發起這次「送愛到台中大甲的活動」，結合社會資源讓小選手們不再有後顧之憂，全力衝刺好成績。