藍被連三殺訂2022KPI？朱立倫：與民站一起就是我的KPI

國民黨主席朱立倫上任後，包括四大公投、台中第二選區補選、林昶佐罷免案等相繼失利，近期宜蘭縣長林姿妙又遭檢調突襲式搜索，有港媒解讀，此事讓上任後遭「三殺」的朱立倫又添四大隱憂。朱立倫今天出席送愛到大甲活動時被問及，此刻基層黨內檢討聲浪不斷，是否訂2022KPI，若未達標將負政治責任，朱立倫回應，「所有民眾關心的健康安全民生等議題，與人民站在一起，這就是我們的KPI」。

對於國民黨是否該調整路線？朱立倫今天也表示，現階段國民黨最重要的路線，就是與民眾站在一起；國民黨最重要路線，就是愛這塊土地，愛台灣，將所有民眾關心的健康、安全、民生所有議題，與人民站在一起，這就是我們的KPI。

朱立倫說，他也會持續在基層努力，包括下鄉也好，就是與民眾站在一起，前一段時間，不管在南部、中部、北部都一樣，他會持續努力，與人民站在一起。