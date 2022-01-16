開放核食立場？ 藍營炸鍋 朱立倫：一定與全民站一起

繼萊豬後，蔡政府將開放日本核災區食品進口，再度引發食安疑慮。國民黨主席朱立倫今天表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對，一定會與全民站在一起，尤其反核食是經過三年前的公投，民進黨若以所謂交換國際政治利益，絕對不能認同。

但因前天傳出國民黨對核災區食品態度，是基於安全前提下不排除開放，此說法引爆藍營內部炸鍋，甚至媒體人趙少康更直接嗆，國民黨竟主動送大禮，要朱立倫不可以再躲起來。朱立倫今天表示，黨是昨天才第一次發新聞稿，針對核災區食品議題，黨會由國民黨中央、地方、還有黨團、以及智庫結合起來，一個最強團隊加上專業團隊，一定要搜集所有科學證據，提出最堅強數據，捍衛民眾健康。

朱立倫今天出席北市議員李明賢舉辦的送愛到大甲騎乘自行車活動，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對，我們一定是與全民站在一起的，這是經過三年前的公投，民進黨若黨以所謂交換國際政治利益，我們絕對不能認同。