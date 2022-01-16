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影／反不反福食？朱立倫：傷害國人健康的百分之百反對

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）與台北市議員李明賢（右）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與台北市議員李明賢（右）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影

國民黨主席朱立倫清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，出發前談到對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對，我們一定是跟全民站在一起。

朱立倫並指，如果民進黨以所謂的交換國際政治利益，我們絕對不能認同，國民黨所堅定的立場，就是民眾的健康與安全是最重要的。

國民黨主席朱立倫（中）清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與台北市議員李明賢（右）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與台北市議員李明賢（右）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（右）與台北市議員李明賢（左）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（右）與台北市議員李明賢（左）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與台北市議員李明賢（右）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與台北市議員李明賢（右）清晨一同出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（中）清晨出席台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動，對於日本福島食品進口問題，朱立倫表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對。記者余承翰／攝影

朱立倫 國民黨 福島

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