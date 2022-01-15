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傳台中黑派放話年底讓盧秀燕「好看」？顏辦：子虛烏有

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傳台中黑派放話年底讓盧秀燕「好看」？顏辦：子虛烏有

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
圖為台中市第二選區立委補選投票前最後一夜，台中市長盧秀燕（中）到場力挺國民黨候選人顏寬恒（右）。報系資料照／記者余承翰攝影
圖為台中市第二選區立委補選投票前最後一夜，台中市長盧秀燕（中）到場力挺國民黨候選人顏寬恒（右）。報系資料照／記者余承翰攝影

台中第二選區立委補選落幕，顏寬恒最終以7千多票之差，敗給民進黨籍參選人林靜儀。如今有網路媒體爆料，台中市長盧秀燕遭黑派點名是「戰犯」，甚至揚言年底選舉要給盧「好看」，顏家今晚發聲明表示，相關內容皆子虛烏有。

台中市第二選區立委補選剛落幕，國民黨籍參選人顏寬恒吞敗，加上「中正萬華罷免」及「公投」兩戰失利，國民黨內部正士氣低迷。有網路媒體報導，台中「黑派」點名盧秀燕是敗選「戰犯」，甚至揚言年底選舉時，要給盧「好看」。

對此，顏寬恒辦公室今晚澄清，針對網路媒體報導「顏家補選失利 黑派放話年底補選要給盧秀燕好看」一事，相關內容皆非事實；補選期間盧秀燕市長秉持行政中立，但仍以個人身分多有助力，所謂黑派不滿的說法純屬子虛烏有，特此聲明。

盧秀燕 顏寬恒

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