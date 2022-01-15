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安全前提不排除開放核食 趙少康：國民黨竟主動送大禮

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安全前提不排除開放核食 趙少康：國民黨竟主動送大禮

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照
中廣董事長趙少康。本報資料照

蔡政府傳將開放日本核災區食品進口引發食安疑慮，國民黨昨回應，日本能保證進口食品安全，就不反對安全無虞，對人體健康沒有危害的日本食品進口，回應讓藍營炸鍋。中廣董事長趙少康晚間批評，黨主席朱立倫這次不可以再躲起來，一定要說清楚講明白，給黨員交代、給社會交代。

趙少康表示，這麼重大的政策改變，到底是怎麼做的決定？有跟立院黨團討論？有跟14位黨籍執政縣市長商量？朱立倫不是說以後會擴大決策圈，到底跟什麼人討論過？看到國民黨回應差點昏倒。

趙少康批評，當民進黨還在商量如何明修棧道、暗渡福島核食時候，國民黨竟然主動送上大禮，實在是匪夷所思，到底發生了什麼事情？有這樣的在野黨，難怪民進黨可以這樣肆無忌憚橫行霸道。

趙少康說，反對日本核食進口是國民黨的政策，是前副主席郝龍斌發起公投，經七百多萬人投票通過的，要改變不是不可以，但絕不是這樣草率。

趙少康也提到，相關回應聽說是因為朱立倫計畫2月訪美途中先訪日，所以就要送禮物，他相信這絕不是朱的意思。

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