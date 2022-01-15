開放核食立場藍營炸鍋 國民黨：拒絕恣意開放核食進口

蔡政府傳將開放日本核災區食品進口，再引發食安疑慮。國民黨昨回應，只要日本能向台灣保證進口食品安全，就不反對安全無虞，對人體健康沒有危害的日本食品進口，但回應反讓藍營炸鍋。國民黨晚間表示，拒絕恣意開放核食進口。

國民黨文傳會副主委林家興指出，國民黨會和2018年反核食公投投下同意票的近779 萬台灣人站在一起，絕對會用最嚴格標準為人民食安把關，

林家興表示，政府有義務為人民健康把關，民進黨政府勿再用似是而非的國際經貿藉口強行犧牲台灣人民的食安健康，「為什麼台灣人的健康必須成為民進黨走出去的政治利益籌碼？」

林家興也提到，目前跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）輪值主席國並非日本，即便開放核食，台灣也有諸多經貿法規障礙待調整適應，絕非如此簡單可加入CPTPP，民進黨為何還要一意孤行？還拿此當幌子矇騙社會大眾？

林家興指出，日本核食開放目前無法給出科學的食安保證並具備產地證明、官方輻射文件等，政府也拒絕與在野黨及民眾充分溝通，也沒有保證會協助台灣加入CPTPP，國民黨絕對會與民眾站在一起，拒絕開放進口有健康安全疑慮的外國食品，請民進黨也無需再用「福食」改名這種掩耳盜鈴的把戲唬弄台灣人民。

林家興也表示，對於日本核食議題的政策立場，黨內相關討論仍在進行中，黨會與智庫、黨團齊一腳步，讓大家充分討論後凝聚共識；對於外界各種臆測，任何將出訪日本行程與其他議題做有目的性的掛鉤，皆非國民黨立場，嚴正澄清。

林家興說，為人民食安健康把關是最重要的事，盼黨內外各界堅定立場，勿被綠營見縫插針。

針對立院民進黨團總召柯建銘喊話國民黨應該在核食議題上開展朝野合作，林家興批評，柯一向善於改口沓舌，過去只謀一黨一人之私、以暴力表決強渡關山的態度，民眾至今記憶猶新。

林家興提醒，台灣人民最在乎的就是食安議題，在2018年的反核食公投中有779 萬人投下同意票，民進黨政府「是忘記還是害怕想起來？」