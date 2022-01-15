陳柏惟出院 合照「虎哩佳在」春聯報平安

台灣基進前立委陳柏惟日前陪台中市立委補選當選人林靜儀掃街謝票時，不慎摔下車送醫。今天他在臉書貼出與「虎哩佳在」春聯的合照報平安，並表示，已經出院了抱歉讓大家擔心。

原任台中市第2選區立委的陳柏惟，去年被罷免後，在立委補選中全力為林靜儀輔選，林靜儀在今年1月9日投票中勝選，11日下午陳柏惟陪同林靜儀掃街謝票時，不慎從車上摔下來送醫治療。

陳柏惟今天透過臉書發文表示，投票日隔天台中團隊在討論選後謝票與發放春聯時，他說「虎哩佳在」是個很好的點子，大家反應也不錯，就在11日上午送印，希望趕上春節送給大家，不料他下午就發生意外住進醫院。

陳柏惟在臉書曬出閉眼、拿著「虎哩佳在」春聯的照片，他說，出院後看到印好的成品覺得很可愛，也跟大家報平安。因後續還需復健等醫療處置，可能沒辦法親手送出，邀請大家到他的服務處索取。

陳柏惟在文末祝福大家虎年遇到順風「福虎生風」、遇到逆風「虎哩佳在」，至於貼出的照片為何是閉眼，他說就不要太計較了「全身都是洞所以這已經是最好看的了。」