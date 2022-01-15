學阿富汗變帝國墳場？游錫堃：擁台灣精神才能保護台灣

兩岸關係敵對緊張，立法院長游錫堃今呼籲，台灣精神才是護台良方，會打的人也會怕，讓敵人知道打過來我方不會投降，「會跟你輸贏，你會很淒慘」，要拿台灣沒有這麼簡單，這樣人家才不敢打，台灣精神要找回來，要加強我國歷史教育。

游錫堃認為，只要把台灣百年來的精神找回來，才能保護台灣；台灣精神發揚光大，才能保護台灣的民主；而所謂的台灣固有精神，就是冒險犯難、披荊斬棘、奮發向上、創新不絕、知道感恩。

游錫堃舉例，就像美國過去去阿富汗反恐，但去了20年依然沒辦法改變，塔利班（或譯神學士）依然存在，現在全世界都知道阿富汗變成帝國墳場，有哪個國家敢隨便去打。

游錫堃說，台灣民主有一百年，先民付出很多，但現在的台灣人沒有記憶，不知道先民、先賢過去如何保護台灣；只要把這個精神找回來，台灣全民防衛台灣意志會更強，外國要打台灣就會猶豫，怕打了不知道要亂幾年。

游錫堃今出席永社「民主永續的理念與實踐」研討會，表示現在中共社經不穩，內部權力鬥爭激烈，可能借題發揮打台灣訴諸內部團結，但台灣防衛意志被質疑，募兵制影響國軍戰力，後備部隊訓練不足，國內親美、親中勢力拉扯也影響戰力。

游錫堃也提到，中共近年來透過製造假消息，醜化我方政府、顛覆社會等不戰而屈人之兵戰術，還發動軍機擾台，2020年380架次、2021年972次，中共侵入我國風險升高。