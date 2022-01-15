顏寬恒立委補選落敗 柯媽：好人不是一定贏

曾在台中第二選區補選前和國民黨候選人顏寬恒「巧遇」的柯文哲母親今天被問到顏寬恒落選時表示，好人不是一定贏，顏沒有當選她不會說是可惜，這就是時、運和命而已。

台北寧夏夜市推出新版千歲宴菜色，包括雞肉飯、蚵仔煎等夜市內知名攤位的食品，今天邀請柯文哲父母、「阿姑」周遊和導演李朝永夫妻等人一同品嘗新版千歲宴美食，並邀請明華園歌仔戲團在大稻埕戲苑演出。

柯媽之前稱讚顏寬恒是好人，媒體詢問她怎麼看顏的落選，她說好人不是一定贏，她那次第一次遇到顏寬恒，覺得他對人有禮貌，說話也輕聲細語，覺得他是好人，至於民進黨的候選人林靜儀被稱為「台中媽祖婆」，柯媽說，那是「自己想的」。

有媒體人爆料柯媽和顏寬恒的巧遇的台灣民眾黨媒體總監黃文財牽線的，柯媽說，她不知道黃文財是誰，也不認識他，「我兒子的事我都沒有管」，她沒去過黨部，也沒有去過是政府，因為怕被人家說干政，柯文哲也沒有跟她說什麼，柯文哲最近很忙，也沒跟她說什麼話。