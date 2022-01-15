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隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

桃園公布最新17處確診者足跡 大江購物中心、台新銀行都入列

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西堤群聚增6個案 陳時中：其中兩人座位與銀行員相近

聯合報 / 記者沈能元許政榆陳雨鑫／台北即時報導
陳時中今表示，今天增加三名顧客確診，其中有兩人坐的地方與當天與案17630比較，而案17847在1月9日中午也在餐廳用餐染疫。圖／指揮中心提供
陳時中今表示，今天增加三名顧客確診，其中有兩人坐的地方與當天與案17630比較，而案17847在1月9日中午也在餐廳用餐染疫。圖／指揮中心提供

西堤餐廳群聚染疫事件持續擴大，今天新增6名確診個案。指揮中心指揮官陳時中今表示，此6名陽性個案，最主要是從案17630，於1月7日在西堤牛排中壢中山店吃飯，昨天除了他們相關銀行行員的人確診外，餐廳還有三名員工加上二名顧客確診，今天則增加三名顧客確診，其中有兩人坐的地方與當天與案17630比較，而案17847在1月9日中午也在餐廳用餐染疫。

另外，關於在西堤牛排打工的案17774為中壢高商同學，今天確診一人為有同住家人，有一表妹是東興國中學生，目前整個班級均居家隔離及檢驗，並進行相關疫調。此外有兩名高職同班同學驗出陽性，其他是陰性也隔離，這兩天桃園衛生局很辛苦，相關疫調都不眠不休。

陳時中說，目前案17774學校停課14天，採檢1030名同校同學、老師等，同班同學有兩位陽性，案17880是17774的表妹，也被確診染疫，其就讀東興國中也是停課14天，採檢176人都陰性，同班同學及老師都居家隔離。

至於，案17847在1月12日有去用餐，也確診染疫，目前採檢職場95人陰性，同部門4人居家隔離，其餘91人自主健康管理。陳時中說，目前有幾條線要注意，但疫情穩定，而送往居家隔離已有1500人，對於集中檢疫所會有所負擔，呼籲有足跡重疊要盡快就近採檢，或到社區採檢站採驗，現在有9處可供選擇。

外界關心，此三名確診顧客身份，會不會成為下個未爆彈。陳時中說，目前知道案17847知道是1月9日中午用餐，身份是在公司上班，匡列有報告，職場95人，主要都是一起上班的，其中90人為陰性，而同部門4人居家隔離，就案17884、案17883根據口述，與案17630是坐在隔壁的，可能是有所接觸而被傳染。

關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
防治作為。圖／指揮中心提供
防治作為。圖／指揮中心提供
陳時中今表示，今天增加三名顧客確診，其中有兩人坐得地方與當天與案17630比較，而案17847在1月9日中午也在餐廳用餐染疫。圖／指揮中心提供
陳時中今表示，今天增加三名顧客確診，其中有兩人坐得地方與當天與案17630比較，而案17847在1月9日中午也在餐廳用餐染疫。圖／指揮中心提供

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