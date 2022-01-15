談大新竹合併升格 朱立倫籲不要一黨之私

國民黨主席朱立倫15日出席新竹縣峨眉桶柑推廣活動，致詞提及大新竹合併升格，強調為了新竹好，絕對贊成新竹升格，但前提是財政收支畫分要修好，要給地方財源，另外也要把新竹願景規畫好，絕不能只為一黨之私。

新竹縣峨眉鄉農會推廣桶柑，國民黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢、立委林為洲、鄭正鈐等人均出席，朱立倫致詞時不僅大讚楊文科認真努力，要大家支持楊文科繼續領導新竹，也談及大新竹合併升格議題。

朱立倫表示，新竹要升格絕對贊成，但是要真的對新竹好，最重要是財政收支劃分法，要給新竹財源，另外要把新竹的未來願景規畫好，不是為了個人，不是為了一黨之私，不能騙新竹鄉親，不能讓新竹失望，要讓新竹未來更光明，一起努力、一起加油。