朱營成員宣布選新店議員 新北侯家軍成箭靶

傳出有意問鼎第九選區(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)議員的侯家軍成員、暱稱新北學姐蔡畹鎣，昨天上午陪同新北市長侯友宜到新店大坪林站視察，碰巧國民黨智庫副執行長黃心華，昨天上午也宣布參選第九選區議員，朱、侯成員之戰煙硝味悄然升起，面對與侯家軍可能正面對決，黃心華則直言，議員的天職是監督行政，懷疑侯家軍成為議員，是否能履行議員職責。

新北市長侯友宜昨天與暱稱新北學姐的蔡畹鎣共同到捷運大坪林站視察防疫情形，由於蔡畹鎣傳出可能角逐第九選區議員(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)，她昨天出現在新店區，引起地方議員議論，新北市議員陳永福就在臉書貼出三人視察捷運站的照片表示，「選戰正式開打了嗎?聽說侯市長就是要派這位美女來參選第九選區。」

陳永福對於臉書貼文則說，現在很明顯朱立倫、侯友宜都在佈局，不過每個人要選哪裡，這是憲法保障的自由，他們積極佈局也讓現任議員不敢鬆懈，現在選民眼睛都很雪亮，認為當議員法令、市政及問政，才是選民注重的能力。

就在蔡畹鎣出現在新店的昨天上午，國民黨智庫副執行長黃心華也在臉書宣布將投入新店區議員的黨內提名。黃心華為國立中央大學土木工程博士，在國民黨智庫歷練以久，更是前新店區議員唐慧琳的同組同事，過往與唐慧琳就能源議題及民間活動有許多並肩作戰經驗。

而昨天才宣布參選新店區議員的黃心華，砲火相當猛烈，直接劍指侯家軍成員參選議員的適當性。他說，以國民黨身分參選議員，需透過黨內初選的衡量機制，過去對黨的發展貢獻、是否曾為黨辯護都應該納入考量範圍。

侯家軍成員目前皆為新北市府行政團隊一員，黃心華表示，侯家軍成員都是優秀人才，但侯友宜指派人選投入黨內初選，容易運用行政資源收攏地方人士或里長，可能造成不公平選舉。而且監督市政是議員的天職，若侯家軍從行政團隊變成議員，懷疑是否能履行議員監督市政的角色。

他認為，侯家軍在市府擔任重要職位是很好的歷練，與其市府推派代表打壞民主政治，不如持續在市府工作也是光明道路。而黃心華針對角逐新店區議員一事，表示跟唐慧琳家人深談過，藉由自己的能力延續唐慧琳在新店為完成的遺志。並坦承已向國民黨主席朱立倫當面報告，也受到朱立倫鼓勵希望努力表現。